台中「民安演習」首納解放軍武攻情境　美國防部人員證實到場

台灣台中市全民防衛動員暨災害防救演習（民安9號）13日上午舉行兵棋推演，台中市長盧秀燕證實，地方的民安演習首次上級指導單位是台國防部，美方的確有獲得台灣國防部邀請到場觀摩，且演習內容首次納入戰爭項目，並佔演習的70%。



兵棋推演現場，也可見到有美國媒體到場採訪。經了解，到場的是美國abcNEWS，工作人員說，會來採訪，主要著眼於兩岸的緊張局勢。

盧秀燕表示，近年中美關係對峙，台海局勢非常緊張，所以對今年的民安演習高度重視，且全程由她親自主持，上午進行兵棋推演，下午實兵演練，與往年特別不一樣之處，在於把戰爭做為演習項目，且佔演習70%。

台中市全民防衛動員暨災害防救演習（民安9號）上午兵棋推演。（聯合報）

盧秀燕援引兵法，稱「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，呼籲市民不用驚恐，演習最主要是預作準備，寧願有所準備，目的是希望「平時多一分準備，戰時可以少一分損害」。

面對媒體詢問，據傳美方有派員現場觀摩？盧秀燕答稱，這可能是第一次，地方的民安演習上級指導單位是台國防部，美方的確有獲得台灣國防部邀請來觀摩，包括美國國防部與美國相關單位，因此她證實有此事，但對於相關的內容和細節，無法進一步說明，也無法評論。

台中市長盧秀燕證實，地方的民安演習首次上級指導單位是台國防部，美方的確有獲得台國防部邀請來觀摩。（Facebook／盧秀燕）

對於演習首度加入解放軍攻台防禦演練，盧秀燕也說，兩岸情勢現在非常緊張，這就是這次民安演習這麼重要的原因，也是這麼多年來第一次在地方政府的演習當中，把戰爭當作一個演習項目。過去民安演習主要是針對天災，包括水災、風災、地震等，可是今年把戰爭當作一個演習項目，而且在整個演習中所佔比例高達70%。

據了解，演習內容是模擬三鐵遭受解放軍攻擊的情境，驗證市府平時累積的戰備能量，以及運作的轉換運作能力。