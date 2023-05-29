2030年前實現登陸月球　中國公開徵集載人月球車研製方案

在5月29日舉行的神舟十六號載人飛行任務新聞發布會上，中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，近期，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。



中國載人航天工程辦公室29日發布關於徵集載人月球車研製方案的公告。公告指，根據載人月球探測工程規劃，2030年前中國人將實現首次登陸月球，其間兩名航天員將駕駛載人月球車開展科考活動，根據當前任務設計，載人月球車將具備載人駕乘、月面移動、定位支持、安全輔助等功能，可為航天員提供移動、通信、探測輔助等保障。



公告稱，為吸納社會優質力量參與載人月球車研製，探索與任務實施相適應的商業化研製模式，進一步提升工程效益，現面向全社會發布公告，徵集載人月球車研製方案。後續將根據方案徵集情況，組織擇優並選取優勢團隊開展樣車研製。

公告要求，根據載人月球車研製主要要求，論證提出載人月球車總體研製方案建議，具體方案內容應包括任務需求論證、總體方案設計、主要關鍵技術、安全性可靠性設計、研製流程、質量進度保障以及商業模式、經費需求等。

根據公告，申報單位需滿足四個條件。一是成立滿兩年以上、具有獨立法人資格和健全的組織機構均可參與，可一家或多家聯合申報；二是具備與承擔任務相匹配的技術、研製實力；三是具備健全有效的研製、質量管理體系；四是經營狀況良好，具有良好的履約信用。