雲南拆阿拉伯式清真寺外觀引爆激烈警民衝突　官方要求涉案者自首

內地近年著手整改清真寺、寺廟、教堂等宗教建築，持續落實宗教中國化政策。網傳雲南省玉溪市通海縣納家營清真寺上周六（27日）遭官方拆除阿拉伯式外觀時，當地穆斯林民眾在附近聚集抗議，爆發警民衝突。通海縣官方其後發布通報，要求涉案者在6月6日前自首。



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綜合網傳消息，納家營清真寺遭官方拆除阿拉伯式外觀，其主要標誌性外觀是穹頂（又稱「圓頂」），引發當地穆斯林強烈反抗。

網上流傳的多段影片顯示，駐守在清真寺門口的防暴警察手持盾牌，阻止抗議者進入，現場爆發警民衝突，有民眾衝擊警方防線，有人向警察投擲石塊、水樽等雜物，也有人推倒了清真寺外牆搭建的棚架。

納家營清真寺有600多年歷史，目前的建築落成於2004年，寺內樓高4層，有穹頂及4座禮塔，內部可容納約三千人。該清真寺改建後，變成阿拉伯式外觀。內地近年著手整改清真寺、寺廟、教堂等宗教建築，持續落實宗教中國化政策，不少新建的阿拉伯式風格清真寺被要求恢復成原先中國殿堂式的傳統風格。

雲南省玉溪市通海縣官方通報。（微信）

雲南省玉溪市通海縣官方28日通報，通海縣納古鎮27日發生一宗嚴重妨害社會管理秩序的案件，造成惡劣社會影響，敦促實施妨害社會秩序活動的組織者、參與者，必須立即停止一切違法犯罪行為。

通報指，公安機關目前已依法立案偵查，並敦促涉案者在6月6日前自首，以爭取從輕發落。