中印互逐記者拒批簽證　外交部：印方無理打壓不得不反制

中印衝突蔓延至傳媒界，據《華爾街日報》報道，中印在近幾周互相驅逐對方記者。新德里本月拒絕為2位中國官媒記者續簽簽證，中國同樣取消了印度記者的記者證，拒絕記者入境。

對此外交部發言人毛寧在今日（31日）的例行記者會上表示，中國記者在印度長期遭受不公正的歧視性待遇，包含限縮簽證效期，無理打壓，中方不得不採取適當的反制措施，維護中方媒體的正當權益。



毛寧表示，2017年印方毫無理由地將中國駐印度記者的簽證有效期縮短為三個月甚至一個月。 2020 年以來，印方拒不審批中方記者赴印度的常駐申請。甚至在2021年12月，中國廣播電視總台駐印度的記者在簽證有效期還有兩個月、任期還有半年的情況下，被印方要求10天內離境，至今印方沒有說明理由。

毛寧還表示，不久前印方又拒絕為總台唯一的一名駐印度記者延期簽證迫使其離境。目前中方最後一名駐印度記者的簽證也已經過期。面對印方的這種長期的無理打壓，中方不得不採取適當的反制措施，維護中方媒體的正當權益。

她在最後強調，中方仍然願意本著相互尊重、平等互利的原則，同印方保持溝通，也希望印方能夠同中方相向而行，認真回應我們的正當關切，盡快採取實際行動，為恢復兩國媒體的正常交往創造有利條件。