美媒：中印互逐記者　拒絕批出簽證

《華爾街日報》5月30日報導，新德里本月拒絕為在中國官媒記者續簽簽證，兩位記者分別來自新華社和中國中央電視台。中國同樣取消了印度記者的記者證，拒絕記者入境。



報道指出，自2023年年初，印度媒體有四名駐華記者。但印度最大的報紙之一《印度教徒報》（The Hindu）和新德里官方公共廣播公司Prasar Bharati的記者，在中國境外旅行時被禁止返回中國，而《印度斯坦時報》（Hindustan Times）的一名記者在5月被告知其記者證已被吊銷。

報導引述一位未具名的中國官員表示，他們當中至少有兩人還未有獲得返回中國的簽證。

至於中國記者方面，最後兩名中國官媒的記者在簽證到期後已經離開印度。報道引述消息人士指出，現在印度已經沒有中國官媒的記者，這可能是自1980年代以來的首次。

這些對等的舉動可能會加劇中印這兩個鄰國之間的矛盾，自從2020年6月在有爭議的中印邊境發生致命衝突以來，兩國關係已經惡化。自那時起，兩國之間一度回暖的關係變得緊張起來，演變成一場範圍廣泛的雙邊爭端。

印度外交部發言人對個別記者的簽證細節不予評論。他說，自己在4月份的評論中曾提到，中國記者仍在印度工作，印度政府希望中國允許印度記者在當地工作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

