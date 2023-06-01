畢節通報「記者被打」事件：派出所副所長等被拘　鎮長被提免職

早前，貴州畢節市織金縣馬場鎮布底小學2名教師因水電站放水致被沖走，最終溺亡。周二（30日），有內媒記者前往事發地採訪時，遭到數名不明身份人士毆打。

今日（6月1日），畢節市政府通報案件調查處置情況，涉事打人者包括派出所副所長及兩名輔警。目前，3人均被行拘免職，馬場鎮鎮長亦被提名免職。



4月13日，6名教師在當地凹河河灘撿鵝卵石，詎料上游引子渡水電站放水，河水水位頓時上漲，其中2名教師被水沖走，最終溺亡。家屬和相關部門的說辭不同，引發關注。

5月31日，據內媒《大河報·豫視頻》報道，內媒《極目新聞》記者前往事發地採訪時，遭遇一輛麵包車攔路，隨後遭到車上三人痛毆。微博亦有一則《極目新聞記者採訪遭跟蹤圍毆》貼文，指打人者不由分說開口罵人，下車直接用拳頭、石塊毆打，並將李某某眼鏡、手機砸毀，整個過程持續了一分鐘多鐘。

6月1日，畢節市政府通報「關於涉極目新聞記者治安案件調查處置情況」。通報指，5月30日，織金縣公安局貓場派出所接極目新聞記者李某某報警稱，其在織金縣引子渡水電站被打。初步核實情況後，將李某某送醫檢查，經診斷為多發性軟組織挫傷。

通報指，事發當日，李某某在織金縣貓場鎮沙壩村發現一車輛跟隨，遂用手機對跟隨車輛進行拍攝，後下車找跟隨車輛上的熊某等人了解情況。車上熊某（織金縣公安局馬場派出所副所長）、李某（馬場派出所警務輔助人員）、陶某（馬場派出所警務輔助人員）3人隨即下車，在阻止李某某繼續拍攝過程中，扭打造成李某某面部等多處軟組織挫傷（經第三方鑑定為輕微傷），致使李某某手機、眼鏡等物品遭損壞。

通報指，目前，公安機關依法對熊某、陶某處以行政拘留二十日，對李某處以行政拘留十五日處罰。同時，免去負有領導責任的彭某某馬場鎮黨委副書記職務、提名免去其馬場鎮鎮長職務，免去熊某馬場派出所副所長職務調離公安系統，對李某、陶某予以解聘處理。

通報稱，此次事件暴露出少數公職人員法治意識淡漠等突出問題，造成不良社會影響，向記者本人致歉，向新聞媒體致歉，誠懇接受社會各界批評，「我們將痛定思痛，舉一反三，認真汲取教訓，加強幹部隊伍教育管理，以實際行動感謝回饋媒體和社會監督。」