貴州2教師因水電站放水溺亡　記者調查竟遭不明人士毆致頭皮血腫

早前，貴州畢節市織金縣馬場鎮布底小學2名教師因水電站放水致被沖走，最終溺亡。事後，家屬和相關部門的說辭不同，令這起事件撲朔迷離。周二（30日），更有內媒記者前往事發地採訪時，遭到了數名不明身份人士毆打，導致頭皮血腫、多處挫傷，暴徒臨行前還專門抹去記者車門把手上的指紋。案件引發輿論關注，認為事件涉及黑惡勢力，促請嚴查。周三（31日），織金縣外宣辦負責人表示，事件正在調查，「會給大家一個說法的」。



4月13日，6名教師在當地凹河河灘撿鵝卵石，詎料上游引子渡水電站放水，河水水位頓時上漲，其中2名教師被水沖走，最終溺亡。據報道，兩名死者中，一名是41歲的李地軍，是布底小學教師兼財務，已在布底小學任職21年。另一位是年僅26歲的徐倩，在馬場鎮布底幼兒園從事學前教育工作。

近日，死者親屬透露，學校為迎接教育系統領導檢查，會議上提議撿鵝卵石來裝飾美化學校環境，結果遇上了這起悲劇，「事發至今已經40多天了，一直都沒有進展」。不過涉事學校校長否認校方安排撿鵝卵石這一說法，織金縣馬場鎮主要負責人也表示校方根本沒有相關安排，又指警方的調查結論顯示，事件全屬幾名教師的個人行為，是他們私自下河玩耍造成的。

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由於家屬和相關部門的說辭不同，案件顯得撲朔迷離。周二，《極目新聞》記者前往事發地採訪時，更遭遇一輛麵包車攔路，隨後遭到車上三人痛毆。

據微博一則《極目新聞記者採訪遭跟蹤圍毆》的帖子中披露，記者名為李賢誠，當日下午2時許，他來到布底村，被一名開奧迪（Audi）車的男子盤問，包括名字及前來幹什麼；後該男子報警稱「遇到騙子」。民警到場後，李表明身份，獲放行。

下午4時許，李賢誠再來到馬場鎮馬家屯村，探訪涉事的水電站。結果，在水電站附近，一輛麵包車攔住去路。當時車上坐著三名男子，李賢誠下車詢問對方為何擋路，結果對方不由分說，開口罵人，下車後更用拳頭直接毆打李，其中一人還用石塊將李的眼鏡、手機砸毀。整個過程持續了一分鐘多鐘，李男全程沒有還手，只用雙手護住頭部，但頭還是被打到起包，嘴角也被打破。

翌日凌晨，《極目新聞》相關負責人在朋友圈譴責暴行，透露打人者臨行前還抹去記者車門把手上的指紋，「他們像土匪般作惡，手法卻如此專業！」另據織金縣人民醫院出具的《門急診病歷》顯示，李的傷情初步診斷為：頭皮血腫（額部）、多處挫傷（左面部、上唇、左前臂）、上肢淺表擦傷（左手環指）、（右）眼挫傷。

周三早上，涉事打人者已經到案，三人身份尚未得到官方確認。織金縣外宣辦一名負責人表示，該起事件正在調查，會給外界一個說法的。

事件引起輿論嘩然，認為事件背後並不簡單，幕後或有涉黑勢力，網民紛紛要求當局嚴正調查，給記者、給社會一個交代。