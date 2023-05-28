水電站放水兩教師遭捲溺亡　家屬：為迎接領導檢查去撿鵝卵石

2023年4月13日，貴州有兩名老師在當地河灘撿鵝卵石時遇到上游水電站放水導致水位上漲，二人均被捲走溺亡。



據內媒《大皖新聞》報道，事發於貴州省畢節市織金縣馬場鎮。兩名溺亡教師均任職於布底小學，一位叫李地軍，41歲，是布底小學教師兼財務，已在布底小學任職21年。另一位叫徐倩，26歲，在馬場鎮布底幼兒園從事學前教育工作。

死者李地軍親屬稱，當地為迎接教育系統領導檢查，會議上提議撿鵝卵石來裝飾美化學校環境。故4月13日下午，李地軍前往事發河流凹河，遇到上游的引子渡水電站放水，發生意外，「事發至今已經40多天了，一直都沒有進展。」

死者徐倩胞妹表示：「因為所在校園的裝飾缺少本土元素，需要撿鵝卵石和松果裝飾。過幾天要迎接上級領導檢查，上次就是因為缺少這些被說了。」

對於「為迎接領導檢查去撿鵝卵石」一事，布底小學校長張習軍予以否認，稱沒有安排撿鵝卵石美化校園環境這回事。他同時指，事發後，當地政府、教育部門也都一直在關心這件事，公安機關也介入了，學校也去了兩位離世教師家慰問看望。

5月27日下午，織金縣公安局馬場派出所一位負責人表示，兩位老師溺亡事件處理已告一段落。織金縣公安局辦公室有工作人員表示，具體情況以縣委宣傳部通報為主。

5月27日晚間，織金縣委宣傳部新聞媒體聯絡服務中心一位負責人表示，具體情況宣傳部門已經在核實了，當地也成立了聯合調查組在調查，「相信很快就有一個結果出來。」