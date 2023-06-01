再有民眾被騙往緬甸詐騙園區　中國大使晤緬副總理：須重拳出擊

近日再傳出有內地民眾被以「高薪」誘騙至緬甸詐騙園區內工作，甚至遭遇不當對待。中國駐緬大使陳海昨日（5月31日）再度會見緬甸副總理兼內政部長梭突中將，就打擊緬境內涉電信詐騙等犯罪活動進一步協調立場和行動。陳海強調，必須加大力度協同行動，重拳出擊，治標治本。



中國駐緬大使陳海昨日（5月31日）再度會見緬甸副總理兼內政部長梭突中將，就打擊緬境內涉電信詐騙等犯罪活動進一步協調立場和行動。（中國駐緬甸大使館）

據中國駐緬甸大使館，陳海指出，中緬雙方高度重視電信詐騙等非法活動對人民群眾和社會的危害，針對緬甸邊境地區涉詐活動雙方會同其他相關方正在持續開展專項打擊活動，並已取得初步成效，中方對此表示讚賞。

陳海稱，我們必須加大力度協同行動，重拳出擊，治標治本。中方將同包括緬方在內的相關鄰國繼續合力推進相關行動，全力將犯罪勢力及人員繩之以法，不給其容留藏匿空間，同時解救被拐被騙被困人員，以有力有效舉措切實回應民眾關切，維護中緬合作大局。

梭突表示，緬方高度重視中方關切，業已採取多方面打擊措施，並同中國等相關國家開展聯合行動。緬方雖然面臨一些困難，但將加強同中方在內相關國家協調合作，將打擊行動持續下去，對緬境內相關勢力和人員進一步形成震懾，維護兩國民眾安全和利益。

陳海還同梭突就兩國聯合緝毒和打擊跨境賭博等違法犯罪活動交換意見，達成合作共識。

據內媒《澎湃新聞》此前報道，2023年3月至4月，雲南有5名少年被騙偷渡至緬甸。有家長支付21萬元人民幣後，接回其中1人。當地警方已立案偵查此事。截至5月30日凌晨，兩名家屬證實，5名少年已全部被平安解救回國。