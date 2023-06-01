德媒：歐洲高官訪華後　維權律師家屬被高壓逼遷　有房東切斷燃氣

德國之聲（DW）周四（1日）報道，中國維權律師及其家屬面臨長期被逼迫搬遷的問題，自4月多名歐洲高官訪華後，當局加強施壓力道，部分房東甚至祭出拔電表、切斷燃氣供應等手段逼遷。



4月起，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）等人先後訪華。報道指，維權律師余文生與妻子許豔原計劃4月13日與歐盟官員會面，但中途被警方拘留。上星期，家屬接到通知，證實余文生夫妻已被當局批捕，罪名是「尋釁滋事」。

另一方面，「709大抓捕」時遭逮捕、判刑，後來獲釋的維權律師王全璋與李和平及其家屬近期分別遭房東施壓，要求馬上搬離租屋處。4月底，王全璋妻子李文足在Twitter發布影片，稱房東找供電局的人來拔除租屋處電表，更切斷燃氣供應。王全璋表示，他們已繳交房租，但房東不僅拒收，還以欠租為由要求他們立即搬離。事後一周，王全璋一家試過到多家民宿或酒店，惟皆遭到刁難或驅離。

而李和平一家也自4月底起陸續遇到房東帶「彪形大漢」上門，要求他們兩周內搬走。5月14日，李和平妻子王峭嶺也在Twitter發布影片表示，房東帶了十多人闖入他們租屋處的小院，威脅他們若不搬走，房東便會「弄死」他。王峭嶺還向DW表示，雖然自2004年起，他們便不時面臨被逼遷的情況，但手段惡劣的程度是今年4月底才更嚴重，房東還自認毀約，採取暴力手段。

長期關注中國人權問題的日本東京大學訪問研究員潘嘉偉表示，相信強制逼遷與歐洲高官訪華有關，因有關國家的使館試圖安排官員與維權律師會面。