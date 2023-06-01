馬斯克14小時｢旋風｣訪滬　返美前與上海市委書記陳吉寧會晤

正在中國參訪的Tesla行政總裁馬斯克﹙Elon Musk﹚，在昨晚（31日）結束北京行程後，搭乘私人飛機前往上海，並於深夜到訪Tesla上海超級工廠。

今日（6月1日）上海市委書記陳吉寧與馬斯克一行會面，向他們介紹上海的經濟社會發展相關情況。



陳吉寧表示，作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，上海堅定不移深化高水平對外開放，積極對接國際高標準經貿規則，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為全球企業在滬發展提供長期穩定、高效便利的服務舉措和政策供給。

他稱讚Tesla在上海的合作發展卓有成效，歡迎把握現代化建設和城市綠色低碳發展、產業轉型升級等機遇，加大在滬投資和業務佈局，在新能源汽車、儲能等領域深化合作，把更多新產品、新技術、新服務落在上海，讓科技更好為美好生活服務。

馬斯克也向陳吉寧介紹了Tesla的新能源汽車、新型儲能等業務展開情況，並對上海超級工廠取得的成功感到振奮。他還就把握綠色低碳發展機遇，拓展減碳新合作、開發綠色新產品、滿足市場新需求等議題，談了自己的想法，希望能持續深化與上海的各領域合作，更好地服務中國市場和全球市場。

馬斯克本次上海行程僅約14小時，結束會面後，今日上午11時23分，馬斯克搭乘私人飛機從上海虹橋機場起飛，返回美國。