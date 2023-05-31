寧德老闆作陪　馬斯克抵京首日晚宴菜單曝光：16道菜含｢馬｣量極高

5月30日，Tesla總裁馬斯克﹙Elon Musk﹚時隔3年再次訪華，首日抵達北京後，第一頓晚宴「吃什麼」成為內地網民關註重點。據網絡曝光信息顯示，當晚馬斯克在華府會的縵府宴就餐，晚宴餐單也一併曝光。與馬斯克一同出現的還有寧德時代老闆曾毓群。



華府會是位於北京朝陽區的頂級會所，此次為迎接馬斯克，準備的菜單也極具心意，含「馬」量極高。

菜單封面是兩匹中國水墨畫中的「馬」，並印有Tesla的標識和中文「一馬當先」、英文「Extraordinary」。菜單內頁字母「E」十分醒目，也對應了馬斯克的「Elon」。菜單還用中英文雙語介紹了「馬」的含義，並祝願Tesla在電動化的發展道路上「以夢為馬、橫行萬里」。

晚宴共有16道菜，分為前菜、湯、海鮮、肉類、時蔬、主食、甜品7大類。本次菜單中並沒有北京特色美食烤鴨，但安排了炸醬面作為主食。另外，除了含「馬」及「ma」發音的菜品外，還有三道潮州菜也十分醒目。

值得注意的是，網傳照片中，寧德時代董事長曾毓群與馬斯克一同出現在晚宴地點，引起業內人士關注。但截止目前，寧德時代尚未對二人會面作出回應。