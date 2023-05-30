2030年前實現中國人登月　馬斯克讚：比大多數人意識到的更超前

神舟十六號載人飛船今日（30日）早上9時31分發射升空，任務取得圓滿成功。昨日（29日）官方還宣布，擬於2030年前實現中國人首次登陸月球。美國太空探索技術公司（SpaceX）首席執行官馬斯克（Elon Musk）大讚，中國的航天工程計劃比大多數人意識到的要更加超前。



馬斯克大讚，中國的航天工程計劃比大多數人意識到的要更加超前。（Twitter）

據「環球網」報道，前加拿大航天局宇航員克里斯·哈德菲爾德（Chris Hadfield）在Twitter帳號中轉載中國官媒CGTN的帖子，並稱「中國探月工程總設計師吳偉仁說，『到2030年，中國人一定能夠踏上月球。這不是問題。』」。馬斯克則在下方評論稱，「中國的航天工程計劃比大多數人意識到的要更加超前。」

據早前報道，29日舉行的神舟十六號載人飛行任務記者會上，中國載人航天工程新聞發言人、載人航天工程辦公室副主任林西強介紹，近期，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，目標為2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、採、研、回」多重任務，形成獨立自主的載人月球探測能力。

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林西強又表示，目前中國載人航天工程辦公室已全面部署開展各項研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭（長征十號）、新一代載人飛船、月面着陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。