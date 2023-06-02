新冠「二陽」症狀輕微？　專家：反覆感染會傷害重要器官系統

內地的新冠疫情升溫，不過，不少民眾都稱「二陽」（再次感染）症狀輕微，甚至有人表示對「三陽」、「四陽」都不怕。《自然醫學》學術期刊早前發布了一項相關研究稱，重覆感染新冠病毒會對重要器官系統造成傷害。



不少民眾都稱「二陽」症狀輕微。（示意圖片/視覺中國）

北京市衛健委上周四（5月25日）發布2023年第20周疫情周報顯示，5月15至21日北京市報告法定傳染病14種25544宗，死亡1宗。報告個案數居前5位的病種依次為新冠病毒感染、其他感染性腹瀉病、流行性感冒、肺結核和病毒性肝炎。

至此，北京新冠的報告發病數已連續四周列於榜首。第17至20周全市報告法定傳染病依次為6438宗、10508宗、18081宗、25544宗，第20周的報告發病數是第17周的近4倍。

多次感染新冠的風險包括，全因死亡風險、住院風險增加；長新冠和慢性疲勞的風險增加；心髒病和凝血障礙的風險增加；胃腸道、腎臟疾病風險增加；肺部後遺症的風險增加。（資料圖片）

至於「二陽」過後是否還會反覆感染，四川大學華西公共衛生學院流行病學教授欒榮生表示，根據現有監測數據看，新冠陽性發生率只有1%-2%，其中大部分為初次感染，僅有少數的人是二次感染，「二陽」率實際上很低。

欒榮生表示，不能排除反覆發生「二陽」、「三陽」等後續多次感染的情況，但是隨新冠毒株變異減少，毒株穩定以及毒性減弱，此前形成的抗體還是可以幫助降低感染的風險，並且之後即使再感染，症狀也會有所減輕，病程縮短。

不過，自然醫學》學術期刊2022年11月發布的相關研究稱，多次感染的風險包括，全因死亡風險、住院風險增加；長新冠和慢性疲勞的風險增加；心髒病和凝血障礙的風險增加；胃腸道、腎臟疾病風險增加；肺部後遺症的風險增加。

北京新冠的報告發病數已連續四周列於榜首。（視覺中國）

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，從研究數據看，反覆感染新冠病毒對重症高風險人群可能有一定影響，包括加重心腦血管疾病、糖尿病的風險等，這部分人群應特別注重做好科學防護。

上海市肺科醫院呼吸內科副主任胡洋亦稱，新冠感染之後，患者的白細胞和中性粒細胞都會降低，這本身會導致身體的免疫力低下，這種低下有的時候身體能感受到，有時候感受不到，但感受不到不代表沒有影響，這也是這段時間很多人反覆咽喉部不舒服的原因，新冠感染後免疫力低下其實會產生很多後遺症的問題。