內地新冠疫情反彈　多間高校促加強外來人員管理、落實學生晨午檢

內地的新冠疫情「五一」假期過後出現反彈趨勢，近日多間高校召開會議部署疫情防控工作，要求對教學、住宿區域開展消殺，加強外來人員管理等。



四川工商學院稱學校自4月份以來，師生發熱個案出現波動狀態，總體有所增加。（視覺中國）

據《澎湃新聞》報道，同濟大學浙江學院周三（24日）召開應對新冠第二波疫情處置沙盤推演會。校方就進一步加強校園疫情防控提出包括「高校人員基數大，學校、師生依然是防控的重點場所和重點人群，要進一步提高做好第二波疫情防控工作重要性的認識」等建議。

河南省信陽航空服務學校亦於周二（23日）召開新冠疫情防控專題會議，指出「目前疫情總體處於局部零星散發狀態，『五一』假期前後呈小幅波動上升的態勢，學校疫情防控的風險依然存在。」

會議要求，對教學區域、住宿區域及校園餐廳等場所開展全面消殺。抓實抓細「乙類乙管」各項防控措施，既要確保防控措施落實到位，又要避免「乙類甲管」的思維和做法，做到防控不缺位，措施不加碼。

有內地高校建議啟動落實學生晨午檢制度。（示意圖片／視覺中國）

更早前的5月19日，四川工商學院也召開了疫情防控專題會議，稱學校自4月份以來，師生發熱個案出現波動狀態，總體有所增加。

校方提出八點建議，包括倡導師生盡量減少外出；教育學生做好個人自我防護，戴好口罩、勤洗手等；加強外來人員管理；倡導不要帶病上班、帶病學習；啟動落實學生晨午檢制度；加強因病缺勤師生管理；實行每日零報告制度；後勤處熬製中藥湯，做好預防準備。