男子反覆發燒以為是新冠後遺症　醫揭：魚刺卡進心臟致血液感染

來自四川的王先生自2022年底開始突發高熱，反覆不退，治療多月無果，他以為自己得了新冠後遺症。最終，醫生發現王先生的病源是魚刺卡進心臟導致血液感染，嚴重或危及生命。經過手術治療，王先生已恢復健康，順利出院。



據內媒《封面新聞》報道，王先生自2022年底突發高熱，39度不退，此後輾轉多家醫院，進行一系列檢查，經抗感染治療後效果不佳，他以為自己得了新冠後遺症。

2023年3月，王先生來到西南醫科大學附屬醫院心臟大血管外科就診，主治醫師付勇副教授經檢查認為，王先生不單是血液感染，心臟裏有一個疑似異物的影像。

經詳細交談，患者王先生回憶起此前和朋友聚餐時似乎有過魚刺卡喉的經歷，但症狀不嚴重，他當時未有嚴重不適，便沒有在意。醫生結合影像資料，確認該異物為魚刺。

醫生指，魚刺在患者體內不停遊走，已刺入心臟，病情也逐漸加重。如果魚刺繼續移位，可能會跑到血管裡造成栓塞。若不慎刺破大動脈，則會大出血，面臨生命危險。

經醫院專家組聯合會診，決定為患者進行心臟異物取出等手術治療，並成功在體外循環手術下找到心臟裏長約25mm的魚刺。魚刺根部和心內膜伴有感染贅生物形成，是王先生高熱不退、血液感染的原因。經治療後，王先生順利康復出院。