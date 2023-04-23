「台灣最美雙胞胎」同一名校畢業再掀話題　3歲已憑互吻影片爆紅

撰文：聯合新聞網
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Sandy&Mandy被讚是「台灣最美雙胞胎」，在社群合計有超過400萬人追蹤成為粉絲。

姊妹倆正在台灣清華大學唸書，19日開心在社群分享學士照，宣布將從清大畢業，網友留言大誇是「台灣最美學霸雙胞胎」。

3歲已憑這影片爆紅　IG粉絲逾400萬（點擊放大瀏覽）：

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她們當初透過清華大學特殊選才「拾穗計畫」考進清大，日前穿著學士服拍畢業照，發文說：「對我們來說大學生活是人生重要的一段時光，帶來的不僅僅是充實自我的成長試煉，還有綿延一輩子的珍貴回憶。」

Sandy&Mandy也說從小到大在爸媽鼓勵下努力自我追求，完成學業一直是她們不曾變過的堅定人生目標之一，「很開心如今順利完成，準備邁向全新的旅程，謝謝一路上陪伴我們的家人師長與朋友們，會帶著大家的祝福繼續努力的！」

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