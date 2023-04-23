「台灣最美雙胞胎」同一名校畢業再掀話題 3歲已憑互吻影片爆紅
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
Sandy&Mandy被讚是「台灣最美雙胞胎」，在社群合計有超過400萬人追蹤成為粉絲。
姊妹倆正在台灣清華大學唸書，19日開心在社群分享學士照，宣布將從清大畢業，網友留言大誇是「台灣最美學霸雙胞胎」。
3歲已憑這影片爆紅 IG粉絲逾400萬（點擊放大瀏覽）：
+18
她們當初透過清華大學特殊選才「拾穗計畫」考進清大，日前穿著學士服拍畢業照，發文說：「對我們來說大學生活是人生重要的一段時光，帶來的不僅僅是充實自我的成長試煉，還有綿延一輩子的珍貴回憶。」
Sandy&Mandy也說從小到大在爸媽鼓勵下努力自我追求，完成學業一直是她們不曾變過的堅定人生目標之一，「很開心如今順利完成，準備邁向全新的旅程，謝謝一路上陪伴我們的家人師長與朋友們，會帶著大家的祝福繼續努力的！」
「性感雙胞胎」同着噴血泳衣去沙灘惹暴動 獲讚連身材都一樣完美兩女童成閨密 34年後驗DNA才知竟是雙胞胎姊妹 背後故事超鼻酸美國抖音網紅媽媽為方便分辨雙胞胎 竟帶BB去紋身遭網民炮轟日本知名雙胞胎模特兒整容成癮大花4000萬円 不惜忍受切骨之痛5歲雙胞胎吵架戲精上身抖音爆紅 事後「不誠懇道歉」讓全網笑翻雙胞胎失散39年 人生經歷如倒模 連老婆名字都一樣
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】