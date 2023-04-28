史上最難求職季　內地今年爆量1158萬大學畢業生　料失業率再攀高

內地今年有1158萬名大學畢業生亟待找工作，人數創下新高紀錄，然而去年嚴格清零防疫封控政策的衝擊仍舊影響內地就業巿場，疫後許多產業尚未完全復蘇，沒有足夠的職缺提供給今年畢業的大學生，傳統上主要用人的科技和教育產業所受打擊仍餘波盪漾。



西媒報道，22歲的王小寧（譯音）說，「我希望從廟裡找到些許平靜」，她稱找不到工作以及高不可攀的住房花費令她喘不過氣。

與此同時，在有著300多年歷史的北京雍和宮內，數百名拒絕躺平的年輕求職者正急切地點燃香燭許願，祈禱自己能有更好的工作機會。一位21歲余姓的研究生對媒體說道：「如果你找不到（工作），那麼你就來這裡拜一拜，祈求一份更好的工作。」

以小紅書為首的年輕人社交平台上，可以輕鬆搜出各地寺廟的「上香攻略」「請手串攻略」等。（小紅書截圖）

依據大型旅遊網站「攜程旅行網」（Trip.com）表示，今年以來，寺廟相關景區門票訂單量年增310%，90後（1990年後出生者）和00後（2000年後出生者）已經成為了寺廟遊客主力，佔預訂門票人群的近半。在簡單粗暴的理解下，這般「社會時事」也在社會及輿論層面烙下了「內地畢業生寺廟許願祈求工作」的因果印象，加劇了畢業生求職的負面心理與壓力。

事實上，從幾年前博士學歷賣雞排引發學歷無用的論戰，到近幾年特殊案例成常態，許多大學生畢業後從手搖飲打工仔變正職，雖然年輕人受到很多批判，但社會因素導致年輕人找不到理想職業往往才是關鍵。

根據官方數據顯示，五分之一年齡在16歲至24歲之間的內地年輕人目前處於失業狀態。正當內地面臨幾十年來最高的青年失業率，官媒卻將問題歸咎為畢業生理想太高，批評他們不願意從事藍領工作，在社交媒體上引起軒然大波。

相較中國整體失業率徘徊在 5% 左右，由於今年將有創紀錄的 1158 萬大學畢業生進入就業市場，一般預料失業率會再創新高。招聘網站 51job 去年 11 月對 100 家中國雇主調查發現，即有超過一半的受訪者計劃在 2023 年減少招聘，無疑為求職無門的畢業生再關窄門。