內地知名Blogger阮曉寰妻子傳失聯　曾堅稱丈夫含冤入獄

內地知名網誌作者（Blogger）阮曉寰因經營議論時政的網誌「編程隨想」，於2月被依煽動顛覆國家政權罪一審判刑7年。事後，其貝姓妻子持續為丈夫發聲，然而臨近六四事件34周年之際，有異見人士周四（1日）透露貝女與外界失聯，質疑其已被上海警方帶走。



旅德異見人士蘇雨桐在Twitter表示，貝女自前一日與外界失聯，應該是被楊浦區長海路派出所帶走，但派出所說沒關人。蘇呼籲緊急關注，強調貝女為丈夫伸冤，在中國法律架構下公開訊息，合法合情合理。其會持續不斷地向上海警方要人，直到貝女上Twitter報平安為止。

而貝女最後一次Twitter發文是在5月30日，她當日表示，「編程隨想」還在，阮曉寰卻仍身陷囹圄。 「救他出來，像拔河，要用一切有效資源，力量要大，二審司法公正是繩子啊。請出力、建議，一些主觀地批責沒有意義又消耗。」

綜合自由亞洲電台（RFA）、德國之聲（DW）等境外媒體報道，阮曉寰生於1977年，2009年創建了「編程隨想」，早期內容以撰寫程式的技術文章為主，後來則教導如何「翻牆」，並發表談論政治社會議題文章等，獲不少網民奉為「政治啟蒙」。

2月，阮被上海市第二中級人民法院以煽動顛覆國家政權罪判處7年有期徒刑，剝奪政治權利2年，沒收財產2萬元人民幣。認為丈夫受冤的貝女遂於3月開設Twitter帳號，持續為丈夫發聲。