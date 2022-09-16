王全璋夫婦傳一度失聯被加強看守 時機臨近「美國憲法日」
撰文：姜庚宇
出版：更新：
台灣《中央社》報道，中國維權律師王全璋和妻子李文足，周四（15日）下午在北京一地鐵站遭30多名便衣和警察圍堵並帶走，他們晚間已經回到家中，但家門外仍有便衣人員看管。
律師李和平的妻子、「709案」家屬王峭嶺下午在Twitter發布由一段由李文足所攝的影片，顯示15日下午約5時30分，在北京亮馬橋地鐵站出口處，有大批人士擋住他們去路，並將他們帶往派出所轄下的警務室。
王峭嶺向《中央社》表示，經她夜間與李文足聯繫上，得知王全璋夫婦已在晚間8時30左右被警察強行送回家，警方要他們當晚別再出門，家門口有便衣守著。她說，這批圍堵王全璋夫婦的便衣人員和警察共有約30人，包括北京市公安局警察、北京順義區警察和山東省濟南市警察等。
#709家人 #王全璋李文足— 王峭岭 (@709wangqiaoling) September 15, 2022
2022.9.15下午5:30左右
709的王全璋、李文足在亮马桥地铁站下了地铁，从B口往外出的时候，被一群不明身份的人拦住去路。随后，来了一群制服警察，查了他俩的身份证，不让他们走。然后，不停的打电话，来了一个领导，把他们带到警务室。阵仗很大…… pic.twitter.com/IWY2GoeEWm
報道指，每年9月17日是「美國憲法日」，美國駐華大使館往年會在這段時間以不同形式舉行慶祝會或討論會，這段時間因此成為中國具有法律背景維權人士的敏感日，警方會特別加強限制他們的行動。