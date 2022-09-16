王全璋夫婦傳一度失聯被加強看守　時機臨近「美國憲法日」

台灣《中央社》報道，中國維權律師王全璋和妻子李文足，周四（15日）下午在北京一地鐵站遭30多名便衣和警察圍堵並帶走，他們晚間已經回到家中，但家門外仍有便衣人員看管。



律師李和平的妻子、「709案」家屬王峭嶺下午在Twitter發布由一段由李文足所攝的影片，顯示15日下午約5時30分，在北京亮馬橋地鐵站出口處，有大批人士擋住他們去路，並將他們帶往派出所轄下的警務室。

王峭嶺向《中央社》表示，經她夜間與李文足聯繫上，得知王全璋夫婦已在晚間8時30左右被警察強行送回家，警方要他們當晚別再出門，家門口有便衣守著。她說，這批圍堵王全璋夫婦的便衣人員和警察共有約30人，包括北京市公安局警察、北京順義區警察和山東省濟南市警察等。

報道指，每年9月17日是「美國憲法日」，美國駐華大使館往年會在這段時間以不同形式舉行慶祝會或討論會，這段時間因此成為中國具有法律背景維權人士的敏感日，警方會特別加強限制他們的行動。