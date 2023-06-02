王丹否認性騷擾指控　事主公開聊天記錄　王丹助理：只是玩玩而已

六四前夕，六四民運領導者、中國民運人士王丹被公開指控9年前在美國紐約一間酒店內性騷擾一名當時僅19歲的政治工作者李男，事件引發輿論熱議。對此，王丹本人周五（2日），在FaceBook發文回應指，事件完全不存在，並稱「不會再做什麼回應」。



不過，針對王丹的回應。李男在FB上表示，「我對王丹這樣的回應不意外，但令人失望」，李男也在FB上公開自己與王丹助理的對話紀錄，根據他提供的對話紀錄顯示，李男曾經向王丹助理表示被強吻，更稱王丹表示「要跟他睡」，但王丹助理僅回覆，「他只是玩玩而已別想多」。李男寫道，「老師記不得當時發生什麼事情，為什麼你當時的謝姓助理是這樣回應我的呢？」



此外，李男也再次要求王丹道歉，「還是你也要說你沒有這個助理？或是我要繼續公開其他美國行的照片和錄音呢？我還是呼籲，不要攻擊王丹或任何人的性向，就事論事、坦承錯誤，一句對不起就這麼困難嗎？」

王丹此前回應稱，作者所說的「性騷擾」之事完全不存在。「我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應。」王丹續指，「我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。」並在文末表示，「六四紀念館」已正式開幕，請大家多多關注。

據了解，「六四紀念館」原本設立在香港，但自《港區國安法》實施後，香港的「六四紀念館」在2021年6月關閉，王丹提議在美國重建「六四紀念館」後，於2021年10月「六四大屠殺紀念協會」（簡稱「六四紀念協會」）正式在紐約州註冊。

2022年8月達到募資目標50萬美元（約合392萬港元），並於2023年3月初在美國曼哈頓找到合適的場地開始租用，預計今年6月4日將舉辦開幕儀式與紀念活動。

據早前報道，李男（網名「李援軍」）公開指控王丹，9年前曾在美國紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他、強暴未遂。李男表示，近日見到很多政治工作者在職場上遭受性騷擾及不當對待的經驗，他覺得很欣慰，社會終於開始更願意討論，以及朝向願意處理這些問題的態度前進。所以，隱忍了9年之久，他決定在即將六四的這個時間點，公開這件事情。

李男在貼文中提到，他曾將此事告訴過台北市議員林亮君，台媒《ETtoday新聞雲》也訪問林亮君，李援軍的事件發生在2014年，當時他們還不認識，是後來他來議會辦公室工作時才聊到。

林亮君表示，今天看到李援軍發文，自己也有傳訊息關心他，「畢竟講出這些事情，當事人要重新回憶細節、告訴所有人，不是一件很容易的事。」

林亮君說，李援軍遭遇到該事件，這幾年心理都受到嚴重影響，「他在我這邊工作聊天有提到這件事情，一度有打算開記者會」，但林亮君表示，最重要還是他個人想法。

林亮君也提及，李援軍在談及該事件時心情相當激動，後來李援軍綜合考量後決定不開記者會。後續李離開辦公室後，林亮君都有跟他保持聯絡。