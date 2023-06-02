王丹涉性騷擾？台男六四前控：9年前紐約酒店強吻我、強暴未遂

周五（2日），一名台灣男網民公開指控，六四學運領導、民運人士王丹9年前在美國紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他、強暴未遂。該網民表示，近日見到很多政治工作者在職場上遭受性騷擾及不當對待的經驗，他覺得很欣慰，社會終於開始更願意討論，以及朝向願意處理這些問題的態度前進。所以，隱忍了9年之久，他決定在即將六四的這個時間點，公開這件事情。

《香港01》記者為此曾嘗試聯繫王丹本人，惟截至目前仍未獲任何回應。



該名為「李援軍」（李元鈞）的網民在Facebook上公開指控王丹。據他表示，事發於2014年6月6日。當時，他即將滿20歲，在台中某次聚會中認識了王丹和他的謝姓助理，那時候的他剛開始參與社運，而「王丹」這個曾經出現在其歷史課本的人物，還有他過往被人歌功頌德的經歷，讓自己對他非常憧憬，就像是看到名人一樣。而王丹那時候便提出邀約，說他要回美國一趟，先去紐約，再到洛杉磯和三藩市，問自己要不要跟他一起去見見世面，他可以下機招待。

李男表示，這是非常吸引人的邀約，他也完全沒有去過美國，能夠跟著名人一起去，想必會是一趟很精彩的旅程，所以便答應了這趟為期約一周的美國行。

王丹被控性騷擾。（胡家欣攝）

李續指，到了紐約之後，王丹安排他及謝姓助理一起先在法拉盛的酒店同個房間住幾天，再前往洛杉磯。抵達酒店稍作整理後，謝姓助理出門了，王丹則回到飯店，「房間裡面只剩下我和王丹」。李稱，當時自己在床上用手提電腦，王丹走向床邊的窗戶，招呼著自己說：「來到紐約怎麼一直在用筆電，不來看看外面的風景嗎？」而他雖然對於窗外風景確實沒什麼興趣，但基於尊重，還是意思意思走去窗邊看看。「才走到窗邊，王丹便從後面用力地環抱住我，並對我強吻。」

李表示，一時之間自己還沒反應過來，王丹便把其推到床上，持續強吻，並試圖解開自己的衣褲，「我當時嚇到不知該作何反應，情急之下，我將王丹推開，並說來美國前肛門處因為肛門廔管才剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣」。之後他表示，雖然王丹確實收手了，但接下來的一週，自己卻持續面臨他時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及持續明示暗示他，希望自己跟他一起睡。而他當下反應給王的助理，但對方也並沒有給予任何協助，「只跟我說王丹是在開玩笑、鬧我的」。

李稱，他真的很害怕，那一趟美國行是他此生最害怕的時光之一，「在美國我人生地不熟，言語也不通，我完全無法報警，我也不曉得該怎麼辦，只能一直忍耐，忍耐到我返國之後，我將我自己關在租屋房內好幾天，每天用哭泣及恐懼，試圖忘記那強顏歡笑、故作鎮定的七天」。後來，他完全不願意在跟王丹及他的助理有任何聯繫，但他留下了那時求救的訊息，以及到過王丹加州住所的車房照片，「所言一切皆為真實」。

李援軍進一步表示，每次到了六四這個王丹會需要發言出面的日子，自己都感到非常噁心與不安，「我害怕這個人、我害怕聽到他的聲音、我害怕看到他的樣子」。而如今提出這樣的訊息，其實早在2020年他就想要說出口，但那時候他是一個政治工作者，甚至是一個未對家人出櫃的同志，「我很感謝當年我服務的林亮君議員及時任的呱吉議員，在聽完我的故事之後，選擇相信我，即便當年我並沒有說出這些事情，他們也知道，有一個人曾經做出了這樣的事情」。

他呼籲呼籲大家要審選盟友，「如果只因為立場相同而忽視這個人做過傷害別人的事情，那不就是同流合汙嗎？」他又指自己要求很簡單，就是要王丹及謝姓助理道歉，「我希望政治圈對於王丹的作為要有所察覺及警醒，無論這個人在台灣有沒有知名度、有沒有話語權，如果不能嚴正與這個人劃清界線，那我真的會對我所支持的獨立立場和親綠黨政人士，感到無比失望」。

最後，李援軍表示：「我冒著我可能會因此惹上麻煩事，以及對於我尚未對家人出櫃的風險，說出我的故事了。我相信，我也知道，被王丹這樣傷害過的不只我一個，同樣經歷過性騷擾的，無論何種性向，也絕對不會只有我，希望大家能夠給予其他受傷的人們溫暖與支持，拒絕繼續隱忍與忽視傷害的社會現況。」