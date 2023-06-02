王丹六四前夕被控性騷擾同性　本人：事件完全不存在，不會再回應

六四前夕，中國民運人士王丹被公開指控，9年前在美國紐約一間酒店內，對同性進行性騷擾，事件引發輿論熱議。對此，王丹本人周五（2日），在Facebook發文回應指，事件完全不存在，並稱「不會再做什麼回應」。



王丹轉發相關報道，並指「一早起來，看到這個，有點無奈，但也不驚訝。我想，作者自己說特意選擇『六四』這個時間點，以及他特別強調的，希望政治圈人士對我如何如何，這樣的表述，其實已經說明了問題。」

王丹稱，作者所說的「性騷擾」之事完全不存在。「我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應。」王丹續指，「我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。」並在文末表示，「六四紀念館」已正式開幕，請大家多多關注。

王丹本人回應「性騷擾」之事完全不存在。（胡家欣攝）

據了解，「六四紀念館」原本設立在香港，但自從《港區國安法》開始實施後，香港的「六四紀念館」在2021年6月關閉，王丹提議在美國重建「六四紀念館」後，於2021年10月「六四大屠殺紀念協會」（簡稱「六四紀念協會」）正式在紐約州註冊。2022年8月達到募資目標50萬美元（約合392萬港元），並於2023年3月初在美國曼哈頓找到合適的場地開始租用，預計今年6月4日將舉辦開幕儀式與紀念活動。

據早前報道，一名台灣男網民「李援軍」（李元鈞）公開指控王丹，9年前曾在美國紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他、強暴未遂。「李援軍」表示，近日見到很多政治工作者在職場上遭受性騷擾及不當對待的經驗，他覺得很欣慰，社會終於開始更願意討論，以及朝向願意處理這些問題的態度前進。所以，隱忍了9年之久，他決定在即將六四的這個時間點，公開這件事情。