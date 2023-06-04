美加軍艦越台灣海峽　加媒：中方軍艦150碼橫切逼美軍改道險相撞

6月3日，一艘美國軍艦和一艘加拿大軍艦穿越台灣海峽。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校昨晚表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

據加拿大《Global News（環球新聞）》3日報道，當日，中國軍艦險與美軍「鐘雲」號驅逐艦相撞。



據報道，本次穿越台灣海峽的為美國「鍾雲」號驅逐艦及加拿大「蒙特利爾」號護衛艦。搭乘加拿大「蒙特利爾」號的加拿大媒體記者聲稱，事發時一艘中國軍艦加速駛向「鐘雲」號，並攔截在其船頭前。

加方護衛艦艦長Paul Mountford表示，中方軍艦曾警告美方，若「鐘雲」號不改變航線，雙方將發生碰撞；美方也曾試圖要求中國軍艦離開航線，但最終不得不選擇減速並改變方向。當時，中美兩軍艦距離僅150碼以內，他認為中國軍艦的做法是「故意為之」，且缺乏「專業」。

Paul Mountford稱，中方軍艦沒有對「蒙特利爾」號進行類似行動，當時中國軍艦與「蒙特利爾」號距離保持在1000碼以內，是安全距離。

報道提到，正在新加坡參加第20屆香格里拉對話會的加拿大國防部長Anita Anand，已獲悉此事，將就此事與有關方面進行溝通。

今日（4日）中國國防部長李尚福在第20屆香格里拉對話會上表示，相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。若中美發生衝突，將是世界不可承受之痛。