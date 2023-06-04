香格里拉對話｜李尚福重申中美正確相處之道三原則

撰文：許懿安
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中國國防部長李尚福6月4日在第20屆香格里拉對話會上發表題為中國的新安全倡議的大會演講時表示，中美關係事關全球戰略穩定，也是各國普遍關注的焦點。相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。

李尚福表示，中方認為中美雙方應不負期待，順應時代潮流。中美關係的意義早已超出雙邊、影響全球，國際社會普遍希望中美關係健康穩定發展，擔憂發生衝突對抗。

他說不可否認的是，如果中美發生激烈的衝突對抗，那將是世界不可承受之痛。中方認為大國應該有大國的樣子，不能為一時之私挑起陣營對抗，應顧全大局，以交流合作化解分歧，回應各國期待。應不忘歷史，汲取經驗教訓。

中國防長李尚福（中）2023年6月2日出席香格里拉對話（Reuters）
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李尚福指出，中美制度不同、差異很大，但並不妨礙雙方求同存異發展雙邊關係，也不妨礙雙方基於共同利益深化合作。歷史一再證明，中美合則兩利、鬥則俱傷。中方一直尋求與美建立新型大國關係，但這需要美方拿出誠意、言行一致，以實際行動與中方相向而行，推動兩國兩軍關係止跌企穩。

他稱，兩國應不懼困難，找到相處之道。這幾年中美關係徘徊在建交後的低谷，造成這種困難局面的緣由大家都很清楚。世界足夠寬闊，完全可以容納包括中美在內的地區各國共同發展。他說相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。

圖為2022年11月14 日，美國總統登（右）在印尼峇里島舉行的G20峰會舉行期間會見中國國家主席習近平（左）。（Reuters）

李尚福重提2022年11月，中國國家主席習近平同美國總統拜登（Joe Biden）在峇里島成功會晤，達成重要共識。希望美方與中方一道落實好兩國元首達成的共識，共同推動中美關係走出困境、重回正軌，更好造福兩國和世界。

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