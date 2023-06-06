出現塔剎傾斜、鏽蝕嚴重　逾800年歷史法華塔料7月完成修繕

位於上海嘉定的法華塔始建於宋代開禧年間，並先後於明代萬曆年間，清代康熙、雍正、乾隆、嘉慶年間及民國時期有不同程度的修繕。由於近年出現塔剎傾斜、屋面破損等安全隱患，自今年4月起正式啟動修繕工作，預計7月尾完工。



據「上海發布」消息，塔剎從結構上講本就是一座完整的古塔，法華塔塔剎由寶葫蘆、寶蓋、七重相輪、剎鏈、塔剎覆缽組成，是「觀表全塔」塔上最為顯著的標記。不過，由於其位於塔的最高處，不僅鏽蝕嚴重，還出現了偏位的情況。

修繕工程遵循「修舊如舊」原則，採用傳統工藝技術，最大限度保留古建築原貌。當中，塔剎整體加固、扶正，寶葫蘆重新刷三四遍金漆，並反覆打磨，最後再貼金箔，還原其始建之初的樣貌。

而七層屋面原本亦出現瓦片開裂、缺失的情況，且瓦片僅有30%還能繼續使用，為了再現瓦面的斑駁，手藝師傅均用傳統磚窯燒製瓦片，「部使用糠灰燒，最後還會上黑料，盡全力再現其本來面貌。」

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目前，法華塔塔剎大部分已進入收尾階段，通過驗收後，六層將作為二至五層的施工樣板，整個法華塔修繕項目預計7月29日完工。後續將對樓梯、地磚等進行系統修繕、加固，為日後遊客登塔提供條件。

據嘉定區文旅局介紹，嘉定鎮街道高氏住宅、王敬銘住宅、新成路街道秀野堂、南翔鎮濟生井王氏住宅-2、華亭鎮秦大成住宅也將陸續啟動修繕，以更好地保護文物建築，傳承歷史文化。

公開資料顯示，法華塔為正四面七級樓閣式磚木結構方塔，高40.83米，是嘉定城區標誌性建築之一。1996年1月對法華塔地宮進行清理發掘，先後發現了宋、元、明三代的一批佛像、書籍、古錢、玉器等珍貴文物。1996年，按明代風格對該塔進行了修復。法華塔於1960年1月公佈為嘉定縣文物保護單位，2000年11月公佈為嘉定區文物保護單位，2002年4月公佈為上海市文物保護單位。