國家文物局：齊白石、張大千和豐子愷等大師書畫作品不准出境

中國頒布的最新名家書畫等作品限制出境名單中，包括齊白石、豐子愷、關山月等41名近現代大師的書畫作品被列為一律不准出境，另有158人的代表作不准出境。



張大千作品《翠嶺晴雲》 ， 張大千和國際著名影星盧燕與往來密切，此作是張賀對方喬遷之喜而特別創作。（蘇富比提供）

中國國家文物局官網星期五（5月26日）發佈通知稱，為加強文物保護工作，防止近現代珍貴文物流失，完善文物出境審核標準體系，根據相關法律法規，文物局研究修訂了1911年後已故書畫類作品限制出境名家名單。

名單中，作品一律不准出境者有41人，包括於右任、豐子愷、齊白石、關山月、李叔同、張大千等，另有158人的代表作不准出境。

中國國家文物局最新公佈的「1911年後已故書畫類作品限制出境名家名單」中，作品一律不准出境者有41人。（截取自中國國家文物局官網）

同時，中國國家文物局也研究制定了1911年後已故陶瓷、雕塑、扇子、織繡、璽印、煙壺、漆器等七類作品限制出境名家名單。

其中，陶瓷類作品一律不准出境者有10人，雕塑類一人，扇子類三人，織繡類七人，璽印類四人，煙壺類四人，漆器類九人。

齊白石《山水十二屏》，在拍賣市場已超過9億人民幣成交。（視覺中國）

通知還明確，2001年頒布的《1949年後已故著名書畫家作品限制出境的鑒定標準》《1795年至1949年間著名書畫家作品限制出境的鑒定標準》，以及2013年頒布的《1949年後已故著名書畫家作品限制出境鑒定標準（第二批）》，自新修訂名單發佈之日起廢止。

據中國媒體2013年匯總，當時的名單中，共有11名書畫家的作品一不准出境，分別是王式廓、何香凝、李可染、林風眠、徐悲鴻、高劍父、黃賓虹、董希文、傅抱石、潘天壽和吳冠中；另有齊白石、豐子愷等256人的作品原則上不准出境，代表作不准出境者則有128人。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

