中國科研人員首次發現宇宙最古老恆星遺跡　距地球3327光年

近日，中國科研人員經過多年研究，首次發現第一代超大質量恆星的化學遺跡，證明了宇宙中「最古老恆星」的存在，成果於6月7日在《Nature》在線發表。



據《央視新聞》報道，對科學界來說，138億年前，宇宙誕生之初的第一代超大質量恆星是否存在一直是謎團。中國科研人員此次的研究成果，對探索恆星起源演化有重要意義。

中國科學院國家天文臺科研團隊利用國家重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡（LAMOST）展開相關研究工作，利用LAMOST產生的500多萬條恆星光譜，找出了一顆鎂含量最低的恆星，獲取其高分辨率光譜，與超新星理論模型的計算值比較計算，最終確定這顆恆星中的元素來自260倍太陽質量的第一代恆星。

郭守敬望遠鏡。（圖 / 央視新聞）

這顆質量大約為0.5個太陽質量的恆星，距離地球約3327光年，金屬元素含量極低，符合理論上第一代恆星終結後孕育的第二代恆星特徵。

據悉，第一代恆星存在於130多億年前的宇宙誕生初期，是宇宙中最古老的恆星，屬超大質量恆星，質量是太陽質量的140-260倍，但是壽命只有三百萬年左右。第一代恆星在超新星爆發後，孕育出科研人員發現的第二代恆星。

第一代恆星遺跡孕育第二代恆星。（圖 / 央視新聞）

中國科學院國家天文臺科研團隊邢仟帆副研究員介紹，這次科研工作就是「通過現存的第二代恆星的DNA，發現了其父輩恆星的特徵」。他表示，第一代恆星有很多「孩子」（第二代恆星），但這些「孩子」裏壽命最長、活到現在的這顆第二代恆星，已有130多億年的壽命。科研人員正是通過對這顆恆星的研究，推算出其上一代恆星的質量和性質。

銀河系。（圖 / 央視新聞）

下一步，中國科研團隊將繼續通過LAMOST的海量數據，反演最初第一代恆星的不同質量恆星的分布，探索整個宇宙的演化歴史和恆星的演化歴史。