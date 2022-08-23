中國正論證載人登月方案　擬2030年前建成國際月球科研站

中國長征系列運載火箭上周六（20日）迎來連續第103次成功發射，與此同時，中國航天科技集團亦公布了未來的運載火箭新規劃。

央視報道指，中國目前正在論證載人登月方案，中國航天員在不遠的將來或有望登陸月球，而後續還將建造國際月球科研站。按照規劃，新一代載人運載火箭將在2030年左右具備將中國人送上月球的能力。



矗立在發射塔架的長征二號丁運載火箭。（中國航天科技集團）

據了解，國際月球科研站是在月球表面或月球軌道上建設可進行月球自身探索和利用、月基觀測等多學科多目標科研活動，長期自主運行的綜合性科學實驗基地。

而為了滿足未來航天任務的需求，中國亦正在研製新一代載人火箭和重型火箭。航天科技集團一院總體設計部運載火箭專家陳曉飛表示，重型運載火箭的月轉移軌道發射能力將提升至50噸，從而支撐月球開發活動，未來還要支撐火星探測、木星探測、小行星探測等任務。

為了滿足未來航天任務的需求，中國亦正在研製新一代載人火箭和重型火箭。（央視新聞）

另據探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁透露，探月工程四期經過多年論證，已於2021年底正式立項，進入實施階段。

吳偉仁表示，探月工程四期的主要目標是對月球南極開展科學探測，建立起月球科研站的基本型。後續將分3次任務實施，分別是嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號，計劃在2030年之前完成。目前研製工作進展順利。