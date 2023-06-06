韓國辦618購物節港商品隔日到? 韓媒：中國電商包裹塞爆海關倉庫

內媒《觀察者網》引述韓媒報道稱，韓國海關正經歷史上最長的一次「爆倉」。近日韓國海關總署表示，來自中國電商平台的包裹激增，目前平澤海關清關擁堵，有消費者的物流出現長達一個月的延遲。報道指出，中國最大的跨境出口平台AliExpress「速賣通」，截至4月，中國電商平台速賣通在韓國的月活躍用戶數兩年內增長了128%。



《香港01》記者觀察到，除了AliExpress外，韓國購物網站Coupang(音譯:古邦)近期也有618購物節相關折扣活動，來自美國、中國內地和香港的商品都有折扣，香港的商品有香水、化妝品和巧克力等，購物平台更標榜最快可以隔日到貨，最長等候時間則僅需三日。



報道指出，中國最大的跨境出口平台AliExpress「速賣通」相關負責人對此表示，近期韓國消費者對手機配件、戶外露營、女裝、小家電的需求劇增，正在與當局積極溝通合作，確保盡快解決清關問題。

第三方數據顯示，截至4月，中國電商平台AliExpress在韓國的月活躍用戶數兩年內增長了128%。

分析人士稱，速賣通在韓國掀起剁手風暴，是因為一直在加大投入韓國市場，包括聘請知名男星馬東錫代言，建設3到5日抵達物流等。

據了解，這並非韓國首次出現中國跨境商品擠爆倉庫的情況，去年雙11，韓國仁川的物流中心也出現了中國商品堆積的情形。

韓國購物網站也舉辦618促銷活動

《香港01》記者觀察到，韓國購物網站Coupang近期也有618購物節相關折扣活動，來自美國、中國內地和香港的跨境商品都有折扣。

香港的商品多為名牌香水、化妝保養品和巧克力等，購物平台更標榜最快可以隔日到貨，最長等候時間則僅需三日。

此外，亦有微博KOL分析認為，截止2021年年底，在韓國的華人數量達到100萬人，分析指，這一部分人應該屬於是購物的主力軍。

據了解，內地年中網購盛事6月18日原是內地電商平台京東的店慶日，京東初時選擇在618進行促銷，其後發展成「618」購物節，各大電商平台淘寶天貓、拼多多等紛加入競爭。「618購物節」已成內地第二大網購盛事，近年來包括香港、台灣和韓國等，也開始舉辦618相關促銷活動。