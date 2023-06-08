暹芭風球下工程船沉沒25死　調查出爐：謊報人數　不按要求撤離

內地工程船「福景001」去年7月2日在熱帶氣旋「暹芭」吹襲期間，在香港西南面約160海里的內地水域發生沉船事故，船身斷開兩截，船員棄船逃生，當日香港政府飛行服務隊也到場協助救起3名船員，驚險畫面引發關注。事故共造成船上25人死亡，1人失蹤。



近日中國海事局公布了事故的調查報告，指工程船未按要求撤離在船人員，謊報在船人數；工程船第一次走錨後，船隻實際控制人指使船上人員瞞報走錨的實際情況，否定公司管理人員請求外部救援的建議，錯失救助時機。這些都是造成重大人員傷亡的主要原因。船隻實際控制人許某等5人被追究刑事責任。



香港飛行服務隊救起3名船員，過程驚險（點圖放大）：

+ 2

調查報告顯示，颱風「暹芭」來臨前，「福景001」起重船在粵電陽江青洲一海上風電場施工。該海上風電場位於廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮南側海域。

在7月2日，「福景001」在陽江No.2大型船舶候潮防颱錨地錨泊防颱期間，走錨觸碰海上風電場風機樁後斷裂沉沒，船上4人獲救，25人死亡，1人失蹤。

報告披露，事發前，「福景001」起重船實際在船人數為30人，而其向相關部門報的在船人數為9人。

該船的相關負責人還多次明確要求：「我們先上報船舶所有人員撤離的文件，保留拖輪。所有船舶，福景001，拋錨船任何高頻呼叫不准應答。如有電話詢問，一律回答在岸上。」「福景001的高頻呼叫和兩條拋錨船的高頻呼叫不准應答。任何人員接到的來電詢問，一律回答已在岸上。」

報告指出，「福景001」實際控制人許某、江蘇華景岸基和船上管理人員未按要求撤離在船人員，謊報在船人數；船舶第一次走錨後，許某指使船上人員瞞報走錨的實際情況，否定公司管理人員請求外部救援的建議，錯失救助時機。這些都是造成重大人員傷亡的主要原因。

2022年7月4日，再有一名「福景001」船員獲救。（微信公眾號＠廣東海事）

+ 2

此外，永福電力項目部未按照防颱專項預案要求督促人員撤離，也未清點核實人員撤離情況。龍源振華項目部未按照防颱專項預案安排人員到撤離點清點人數；在獲知「福景001」未按照建設單位要求撤離全部人員的情況後，未上報青洲風電項目部和廣電設計項目部，也未督促糾正。青洲風電項目部、廣電設計項目部未按照防颱風專項應急預案關於人員撤離的要求有效監督人員撤離情況，不掌握實際在船人數。青洲風電在獲知「福景001」未按照要求撤離全部人員的情況下，未如實上報廣東省風力發電有限公司和廣東省能源集團有限公司。華申閩能聯合體未按照要求有效監督人員撤離情況。上述企業對「福景001」船上人員撤離監督落實不到位是造成重大人員傷亡的次要原因。

5人被追究刑責

報告指，「福景001」實際控制人許某， 江蘇華景法定代表人、總經理吳某亮，江蘇華景總船長兼船管部經理李某龍，江蘇華景「福景001」項目部經理、船舶總監楊某，江蘇華景「福景001」項目部安全總監初某濤等5人被追究刑責。

此外，「福景001」船長黃某東不按要求組織撤離船上人員，但鑑於其已死亡，調查組建議免予追究責任。

報告又指，事故發生時，「福景001」輪船上4個法定救生筏送岸檢修，船上救生筏實際情況與《國內航行海船安全與環保證書》記載要求不符，違反《海上交通安全法》規定，建議當局對「福景001」進行行政處罰。