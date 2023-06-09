「亞洲方式卓有成效」　崔天凱：歐美照照鏡子看看自己所作所為

第20屆香格里拉對話會召開期間，外交部前副部長、前駐美大使崔天凱應邀出席大會特別會議，與烏克蘭國防部長雷茲尼科夫、印尼國防學院院長維賈延托、荷蘭國防部長奧倫葛蘭，圍繞「管理歐洲—大西洋和亞洲—太平洋安全」主題，發表談話並回答了與會嘉賓的提問。



崔天凱指出，如今的西方國家，也許可以從亞洲幾十年和平穩定的經驗中學到一些有用的東西。特別是在亞太安全和俄烏衝突問題上，是西方在製造混亂，西方更應該做的是反思自己，而不是指責中國。

崔天凱出席今屆香會，期間接受路透社專訪。（Reuters）

崔天凱首先就全球相互依存的現實給出定調，指任何地區的安全問題，都可能對遙遠的另一個地區產生意想不到的影響，「這告誡我們，奉行一種新安全觀的重要性，即強調共同、綜合、合作、可持續的安全觀；我們應在相互尊重的基礎上共同努力，構建人類命運共同體」。

至於怎樣才能保證各方的共同安全？崔天凱援引歐洲和亞太地區兩地因採取不同方式回應安全情況的不同，最終產生出不同的結果，並傳達中國對烏克蘭戰局持續、殺戮持續、破壞持續的關切，並對那裡的人民表示極大的同情。

話鋒一轉，崔天凱順勢闡明北京立場，指「我們的目的不是把某一解決方案強加給衝突方，而是要促進和平談判的進程，努力為一個非常複雜的問題找到一個政治解決方案」。

「我不認為西方國家在有效和建設性地管理歐洲和大西洋的安全局勢，也許可以形容其為『管理不善』。結果就是所有人的利益都遭到了損害，這很不幸。」崔天凱說道。

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崔天凱自言，亞太過去也曾向歐洲學習區域一體化經驗，但如今也許西方國家可以向亞太看齊。「我認為我們為維護亞太安全採取了正確的方法。我們專注於開放和包容的區域主義，對彼此的核心利益表示尊重。我們還有維護東盟中心地位、兼顧各方關切等非常重要的原則。我們試圖通過協商和溝通來管控並解決分歧，將經濟合作、經濟增長放在優先位置，試圖改善民生。我認為我們的方法是有效的，產生了良好的結果。」

隨後，崔天凱再就「亞洲方式」提出個人理解，指出「亞洲方式」並不存在單一的模式，其關鍵在於承認多樣性、尊重多樣性。因此，各國都可以根據自己的特殊情況自行決定處理方式，不必遵從外人的指示，也沒人有權利把自己的意願強加於他人。「這就是亞洲方式，是相當開放、多樣化的，對問題沒有單一的解決方案。」

針對俄烏戰事衝突情勢，以及外界高度關注中俄關係變化，崔天凱表示，中國當然要與俄羅斯開展貿易，中俄是彼此最大的鄰居，經濟上高度互補，同時中國還在向烏克蘭輸送人道主義物資，但不能因為中國向俄羅斯出售一些民用產品，就認為中國在資助俄羅斯的軍事行動，「這個邏輯太奇怪了」。

「中國的目標是停止戰鬥、停止殺戮、恢復和平，並試圖為這個複雜的問題找到一個外交解決方案。」崔天凱強調，中國沒有輸送導彈，沒有運送坦克，也沒有輸送飛機或無人機，「為什麼有些人把注意力放在中國身上？為什麼他們不照照鏡子，看看他們自己在這場衝突中的所作所為？」

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月24日在北京會見中國國家主席習近平（Reuters）

關切俄烏戰事之餘，就中國與區域國家涉及的南海爭端，崔天凱認為，沒有一個地區國家想在這個問題上動武，我們將繼續尋求政治和外交解決方案。「如果其他國家，比如歐洲和美國的朋友想幫助我們，我們非常歡迎。你們能做的最好事情，就是啥事都不做，你們能提供的最好幫助，就是不要干涉我們本地區的事務，把問題留給我們自己，我們知道如何解決這個問題。」

最後，崔天凱總結現在世界面臨許多根本性的挑戰，國際法和聯合國憲章的許多基本原則正受到一些大國的挑戰，「甚至把我們這個地區的名字從亞太改為印太」，由此質問誰才是最大的「修正主義者」？崔天凱意有所指稱，現在有些人十分熱衷於將武裝衝突帶到亞太，企圖在亞太發動類似於烏克蘭的衝突，這是很危險的。「如果各國不斷儲備飛機、坦克、導彈和無人機，而沒有人準備滅火器和促進和平的好主意，那麼衝突將永遠持續下去，我們都將深受其害。」