香格里拉對話｜李尚福：各國管好自己軍艦飛機

第二十屆香格里拉對話會上，中國國防部長李尚福回應所謂「中國軍機攔截美國軍機」的提問。



李尚福表示：「我要反問一下，為甚麼剛才大家提的問題都發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近？這是因為中國的軍機和軍艦從來不會到其他國家的領空和領海附近去做所謂的航行霸權。最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機。」

6月3日，美國「鐘雲」號驅逐艦、加拿大「蒙特利爾」號護衛艦過航台灣海峽。加拿大環球新聞電視台發布一段影片顯示，一艘中國艦船高速接近美國「鐘雲」號驅逐艦，當時兩艦之間距離已不足150米，美軍艦最後不得不改變航向並減速。

5月26日，中國人民解放軍空軍殲-16多用途戰鬥機直接從美軍偵察機RC-135前方穿過，美軍偵察機因尾流湍流而搖晃。美軍印太司令部宣稱中國軍機進行了「不專業的攔截」。

中國東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校回應說，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向「台獨」勢力發出錯誤信號。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。