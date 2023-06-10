有片｜暴雨夜襲廣東　廣州新塘道路水浸車泡水　居民怒批排水系統

廣東省多地6月10日淩晨遭遇強降雨天氣，廣州、湛江、茂名、中山等地暴雨傾盆，其中廣州增城區新塘鎮錄得全市最大累積降雨量達151毫米，多條街道水浸。



內媒報道，家住廣州增城新塘的居民說，由於整夜強降雨，新塘附近很多地方出現了嚴重水浸，許多停在路邊的汽車被積水沒過了半個輪胎，多條道路成了一片「海」，行人無法通行。亦有新塘居民批評當地排水系統差，每年大雨都會淹水，「在新塘買房，你不買條船是不行的。」



中新社報道，廣州6月10日淩晨開始受雷雨雲團影響，家住廣州黃埔區的市民陳心霓說：「我半夜被『轟隆』的雷聲吵醒，雨特別大」，她提到，自己在星期六清晨出門時，發現所住社區附近的街道已出現多處水浸，積水深處可以沒過成人腳踝。

不過，據抖音等平台資訊可看出，廣州增城新塘是重災區。該地網民抱怨，每次落大雨都會淹水，網絡影片也可以看出，新塘多條街道浸水，車子都泡在水中。當地居民諷刺，「每年都漲水，都有新的水塘，才叫新塘吧」，亦有網民批評，「排水(系統)像是屎一樣，落雨大水浸街童謠還能傳給下一代。」

廣州市突發事件預警資訊發布中心提醒，廣州市多區出現強降雨，民眾在強降雨期間應儘量避免出行。南沙街、珠江街暴雨紅色預警於星期六清晨6時55分起生效，處於安全場所的人員儘量避免外出，戶外人員迅速尋找安全場所暫避，暫停戶外活動和作業。

據氣象監測，6月10日淩晨1時至5時30分，廣州出現中到強雷雨，局部大暴雨。全市有八個網站錄得降雨量在100毫米至250毫米之間，42個網站錄得降雨量在50毫米至100毫米之間。

6月10日，湛江、茂名、珠江口附近到粵東沿海市縣均有強降水回波活動，截至上午8時45分，茂名、中山、汕尾等地六個市縣發布暴雨橙色預警，另外有七個市縣掛著暴雨黃色預警。

廣東省氣象局分析，6月10日至6月11日，湛江、茂名有大到暴雨局部大暴雨，珠三角南部和粵西其餘市縣有中到大雨局部暴雨，其餘市縣有陣雨，局部暴雨。