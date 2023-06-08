天津樓盤地基沉降　碧桂園回覆01：初步查明為地下水土流失引發

近日，天津市津南區八里台鎮發生大範圍地面開裂沉降，目前共疏散安置群眾近4000人，受到影響的主要是碧桂園鳳錦庭院小區，引發關注。《香港01》向碧桂園查詢該事，碧桂園回覆稱，根據政府相關通報，初步查明係地下水土流失引發的地面沉降。



天津市津南區八里台鎮發生大範圍地面開裂沉降，有建築物歪斜。（央視網）

據早前報道，官方通報指，截至6月3日晚上，共疏散安置群眾3899人，受到影響的群眾已實現應轉盡轉、妥善安置。

6月4日，天津市委書記陳敏爾，天津市委副書記、市長張工再到現場察看處置進展並在指揮部召開會議。陳敏爾強調，要堅持人民至上、安全第一，繼續全力以赴做好原因調查、應急工程施工、安全隱患排查、群眾生活服務保障等工作，確保人民群眾生命財產安全。

官方報道指，在6月4日，津南區八里台鎮局部地面沉降處置工作正有序推進中，地面沉降趨勢減緩。

央視網曝光現場情況（點圖放大）：

碧桂園：已有效遏制沉降態勢

碧桂園向《香港01》表示，5月31日晚，天津市津南區八里台鎮局部地面發生沉降，其八里洲項目鳳錦庭院（於2015年交付）發生震感，受外力因素影響，項目紅線外市政路面和苑區局部地區開裂。

碧桂園稱，根據政府相關通報，初步查明係地下水土流失引發的地面沉降，目前政府已組織地質、工程、建築等相關領域權威專家會商研判，進行精準封堵加固，已有效遏制沉降態勢。

碧桂園又稱，事件發生後，公司本著人民至上、安全第一原則，全力協助政府妥善轉移安置居民，及時了解業主訴求，積極配合政府現場施工，配合各項搶險救災工作有序開展。

《每日經濟新聞》曝光多張現場照片：