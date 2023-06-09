深中通道料11月全線貫通　明年通車後較港珠澳大橋更具優勢？

被譽為「超級工程」、連接珠江口東西兩岸的深中通道，預計2024年建成通車。屆時，深圳至中山的車程將由現時的2小時縮短至20分鐘。

周四（8日），深中通道海底隧道最後一個管節及最終接頭正式開始浮運安裝。深圳通道亦有望今年11月全線貫通。



深中通道沉管隧道最後一個管節及最終接頭開始浮運。（央視新聞）

6月8日9時50分，深中通道海底沉管隧道最後一個管節（E23管節）及最終接頭，從珠海市桂山島沉管預製廠出運，在廣東海事部門的護航下，正式開始浮運安裝，並預計周日（6月11日）合龍，意味着深中通道全長6845米的海底隧道將全線合龍。

深中通道全長約24公里，橫跨珠江口，集「橋、島、隧、水下互通」於一體，關鍵控制性工程為伶仃洋大橋和海底沉管隧道，控制性工程包括中山大橋、東人工島、西人工島。

2016年12月28日，深中通道西人工島先行工程開工，深中通道正式開建。開建逾6年，深中通道還刷新多項世界紀錄，包括熱拌環氧瀝青鋼橋面單日鋪裝的世界紀錄、超寬變寬沉管管節在浮運安裝方面的世界紀錄，以及世界首個雙向八車道海底沉管隧道等。

+ 2

中國宏觀經濟研究院國土所研究員盧偉表示，深中通道有助於縮小珠江兩岸發展差距，能推動珠江東西兩岸融合發展；有利於提升大灣區交通互聯互通水平，促進港澳的開放優勢向內地延伸輻射，有助於構建循環暢通大灣區。

至於與港珠澳大橋相比，深中通道有何優勢？盧偉說，深中通道是雙向8車道的設計，港珠澳大橋是雙向6車道的設計。深中通道作為連接深廣惠和珠中江的經濟圈的通道，對包括普通私家車在內的車輛並無特別限制。

盧偉續指，而能夠通行港珠澳大橋的車輛主要包括擁有港澳兩地車牌、或經三地政府批准的單牌車輛，因此可預料深中通道的利用率和通行效率會更高。同時，深圳與港澳相比對珠江西岸城市的產業和創新帶動能力更強、輻射作用更大，因此深中通道對於促進珠江西岸地區的發展作用更大。