胡潤全球頂尖高中排行首發布　香港3間學校上榜　中國排全球第三

胡潤百富旗下國際教育平台「胡潤百學」6月10日日首次公布全球高中行榜，入榜的168所學校中，美國和英國分別排名第一第二，中國內地加香港，共計有14所學校上榜，佔榜單8%，位居全球第三。



上榜高校中上海佔6所，香港3所，深圳、廣州、北京、蘇州和佛山各一所。香港的漢基國際學校排中國高校第一，香港國際學校排第五，香港弘立書院則排第12名。



據了解，《2023匯豐·胡潤百學全球高中排行榜》（HSBC Hurun Education Global Highschools 2023）列出全球頂尖非公立高中，根據畢業生去向、課外活動和學校聲譽進行排名。

該榜單只包含擁有實體學校的非公立學校。上榜學校共有17萬名學生，每年有2.4萬名畢業生。平均每所學校有990名學生，其中33%是寄宿生，140名學生在畢業班。上榜學校平均有195年的歷史。

中國上榜的14所學校中，成立時間最早的是上海美國外籍人員子女學校，成立於1912年，另有8所學校為2000年之後成立。該14所學校中每年約有150餘名學生進入牛劍（牛津、劍橋）和哈耶普史（哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛）。

香港漢基學校排名第一。（胡潤百學）

從城市分布來看，倫敦和紐約分別以26所和24所學校領先，其次是波士頓、華盛頓特區、洛杉磯和舊金山。上海排在牛津前，位居全球第七，是上榜學校最多的中國城市，香港次之。

胡潤百學董事長兼首席調研官胡潤表示，這是第一次有這樣一個排名，「希望它能為三方面的人群提供參考，一是在尋找最適合自己孩子的學校的家長們，二是希望在最好的學校工作的老師，三是希望更多地瞭解他們的申請人來自哪裡的大學招生官。」

聯合國教科文組織報告顯示，中國、印度是出國留學高中學生的最大來源國，其次是韓國和德國，沙特排在前五名。美國國際教育協會《Project Atlas 2020》報告顯示，這些高中畢業生中有150萬人出國讀本科，其中70%的人在美國、英國、加拿大和澳大利亞學習。

漢基國際學校排中國學校第一。（漢基國際學校Facebook圖片）

胡潤同樣指出，中國和印度是出國留學的高中學生最大來源國，其次是韓國和德國，「超八成中國高淨值人群有子女留學規劃，出國留學的平均年齡為17歲。英國仍是最受青睞的留學目的地，美國第二，加拿大和新加坡上升，分別排在第三和第四。從期望子女就讀專業看，商科居榜首，其次是設計。」

胡潤表示，榜單上的中國學校平均成立才30年，短時間內，中國的世界級高中已經比後面九個國家加在一起還要多，而且與美國和英國的差距沒特別明顯。胡潤指出，雖然中國國際學校這幾年面臨政策環境變化的挑戰，但最近20年這些學校變化和進步非常大，主要原因首先是人才，即生源的質量很高，也離不開中國經濟的穩健發展。