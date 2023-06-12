中國光伏企業高管在德慕尼黑機場被帶走　或涉三角貿易與簽證問題

《財聯社》報道，有中國光伏企業高管在德國慕尼黑機場被帶走。



報道指，6月12日傍晚，有中國光伏企業高管在參加2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe）時被人帶走。

多名光伏業內人士證實消息，並指該名高管並非在展會被帶走，而是在慕尼黑機場。

另有消息人士稱，這次被帶走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑機場後就被帶走，「就在我們眼前，他被幾個穿制服的人帶走了」。據透露，被帶走的是常州一家還未上市的光伏電池組件製造企業高管。

《證券時報》報道，對於光伏企業高管被帶走，有業內人士透露，背後原因或與此前長期存在的三角貿易，涉嫌違反德國相關法律法規。

另有光伏企業負責人稱，部分人員被帶走可能與簽證問題有關，「就是拿著別的國家的申根簽證直飛德國，聽說有不少遣返的」。

至於被帶走人員涉及哪些企業，有多位知情人士均提到一家位於江蘇常州的非上市光伏企業，該公司是一家專業從事太陽能電池和組件研發、製造、銷售和光伏發電儲能係統服務的新能源企業。

德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會是全球規模最大、影響最深的太陽能專業展覽交易會，聚集了國際上所有業內知名企業。該活動的展覽和會議都集中在光伏、太陽能熱技術、太陽能發電廠以及電網基礎設施和可再生能源整合解決方案等領域。今年展會在6月14至16日舉行。