越南缺電嚴重　富士康三星工廠受影響　時隔7年中國重啟對越送電

4月開始，越南進入高溫天氣。熱浪導致越南高溫乾旱，水力發電難供應短缺。越南用電緊張的情況，或導致1億居民停電；富士康、三星等跨國企業工廠也一度斷電暫停生產。當地電力部門要求企業輪流停電，至少減少高峰時期用電。不過，今年5月底，越南與中國簽訂購電協議。這是2016年後，時隔7年中國首次再向越南輸送電力。



據《央視》此前報道，每年4月開始，東南亞地區都會經歷一年中最熱的季節，今年更是遭遇罕見高溫。其中，越南在6月1日氣溫高達43.8℃，刷新歷史最高記錄。高溫之下，民眾用電需求激增，導致越南多地用電緊張。

用電緊張問題，在工業園區集中的北部省份尤為明顯，部分工業區甚至出現突然斷電，生產一度中斷的情況。越南媒體報道稱，Canon（佳能）等跨國企業工廠曾經歷24小時輪流斷電。

《華爾街日報》也引述消息人士報道，鴻海和立訊精密等蘋果公司供應商的部分工廠，以及三星電子在越南北部的工廠都收到當地電力公司要求，讓他們考慮輪流停電，或減少在高峰期用電。當地政府官員稱，這些工廠要為至少持續到6月底的電力短缺做好準備。

除了高溫導致的電力短缺外，《北京商報》引述消息人士稱，過去一年有許多電子廠擴大了在越北地區的生產規模，導致電力消耗飆升。

越南1億居民或面臨停電 中國時隔7年重啟對越送電

除工業用電緊張外，越南總理Pham Minh Chinh曾警告說，在創紀錄的氣溫和前所未有的電力需求下，1億居民可能面臨全國停電。越南公用事業部門則指出，由於需求超過了電網的負荷，電力供應的進一步中斷可能是不可避免的，越南北部的電力預計將在6月初的高溫天氣中繼續增加。

因對空調的需求不斷上升，越南河內部分道路關閉路燈節省電力。（視覺中國）

據《央視新聞》報道，5月23日，在廣西防城港東興市，廣西與越南正式簽署了110千伏深溝至芒街聯網工程購售電協議。此次重啟對越送電是2016年後，時隔7年以來首次恢復，將大大緩解近期越南北部因乾旱帶來的用電緊張問題。

根據協議，從今年5月開始，廣西將通過中國廣西東興深溝與越南芒街110千伏電力聯網線路對越送電，主要供電範圍為越南芒街市一帶，預計月供電量3000萬千瓦時，第一階段送電量近6800萬千瓦時，為越南北部經濟社會發展提供綠色穩定的電力供應。