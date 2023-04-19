越南整容奪命　台婦術後5天突無法說話　搶救2天終不治

越南同奈省一名台灣籍女子4月2日在胡志明市的整容醫院接受手術，沒想到5天後卻出現呼吸困難的情況，患者雖意識清醒，但無法說話，被送往當地醫院急診室搶救，最終仍於2天後不治身亡。而這也是胡志明市首例外籍女子因為整容手術而死亡的案例。



根據《越南快訊》報道，胡志明市衛生廳監察處18日指出，一名住在同奈省的45歲台灣籍女子2日在胡志明市的「韓星整容醫院」接受手術，並在當日出院。怎知她7日卻突然呼吸困難，無法說話，因此緊急被送往同奈省的醫院急救。

該名台籍女子經過2天的搶救最終仍回天乏術，目前衛生署與胡志明市、同奈省警方已經聯合調查此案，相關醫療紀錄也被封存以供調查。

有關當局目前尚未公布死者的具體死因，也並不清楚女子是接受了哪個部位的整容手術。

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胡志明市先前就曾經發生過多宗整容失敗導致死亡的事故，不過該名死者是首名外籍女性整容後死亡的案例。2022年12月底一名25歲女孩在當地接受整容手術時，在注射麻醉後停止呼吸。此外，也有一名61歲女子在西貢某醫美診所進行乳房自體脂肪移植時死亡。甚至有一名31歲美容從業人員在隆鼻與抽脂手術後死亡。

對於層出不窮的醫美事故，胡志明市衛生局已經連續對多名個人、美容機構以及醫美診所開罰，重者則勒令停業。

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