光伏高管在德被帶走　官媒：歐盟對華企發起「雙反」歷史遺留問題

有中國光伏（太陽能）企業高管在德國慕尼黑機場被帶走，引發關注。官媒人民日報社旗下的《中國能源報》今日（13日）的報道引述業內專家指，此次事件起因是歐盟對中國光伏企業發起「雙反」（反補貼、反傾銷）的歷史遺留問題。



多家內媒報道顯示，被帶走協助調查的人士為江蘇格林保爾新能源有限公司的浦永華。中國新聞網13日報道指，浦永華目前正常參加德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會。

《中國能源報》報道指，工商註冊信息顯示，當事人浦永華為江蘇格林保爾新能源有限公司股東（持股比例30.6%），江蘇沃迪思能源有限公司執行董事、總經理，無錫派克木業製造有限公司股東（持股比例65%）。曾在江蘇潤達光伏股份有限公司、江蘇人大新能源電力有限公司、江蘇潤達光伏無錫有限公司、江蘇格林保爾光伏有限公司等多家企業任職。

報道指，據知情人士透露，德國警方調查期間的部分詢問確有涉及「雙反」細節。

中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎指出，涉事企業在國內名氣不大，可能很多人都沒有聽過，但他們的產品主要出口海外。該企業高管被帶走的原因眾說紛紜，有些說是因為當時「雙反」的一些遺留問題。從最早的「雙反」到現在已有10年，目前歐洲已結束「雙反」。

中國有色金屬矽業分會專家委副主任呂錦標表示：「總之沒甚麼大事，涉及小企業，該澄清的還是要澄清。2018年之後，歐洲已經解除對我國光伏企業的『雙反』措施，兩國光伏產業不存在貿易壁壘。此次事件可能與此前『雙反』有關聯，但無需過度恐慌、擔憂和解讀。」

根據資料，2012年11月，歐盟啟動對中國光伏產品反補貼調查。最終調查結果是，歐盟接受了121家企業的價格承諾，對其他企業徵收47.7%至64.9%不等的「雙反」稅，涉案產品為光伏晶矽電池和光伏晶矽組件。「雙反」稅於2013年開始徵收，為期5年，於2018年到期後終止。