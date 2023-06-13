中國光伏企業高管在德慕尼黑機場被帶走　當事人：被叫去調查一下

有中國光伏企業高管在德國慕尼黑機場被帶走，引發關注。內媒《新京報》旗下《貝殼財經》報道指，6月12日晚間，在慕尼黑當地時間17時30分，事件當事人浦永華表示，自己「被他們叫去調查一下，已經出來了」，剛到當地酒店準備入住。



《貝殼財經》報道指，當問及被帶去調查是否涉及大事時，浦永華表示「沒事」。

報道指，為參加2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會Intersolar Europe，包括浦永華在內的內地多名光伏行業人士搭乘漢莎LH0727航班於6月12日降落在慕尼黑機場，一名與浦永華同航班的光伏企業高管表示，自己在現場僅目睹浦永華一人被帶走。

公開資料顯示，浦永華曾任職於潤達光伏，後離職參與創立了江蘇格林保爾新能源有限公司。潤達光伏招股書等文件披露顯示，浦永華出生於1976年，畢業於淮海工學院，曾先後就職於江蘇小天鵝集團無錫小天鵝家用電器、江陰浚鑫科技有限公司、無錫派克木業製造有限公司，2009年7月至2014年12月在江蘇潤達光伏科技有限公司任董事、副總經理，2014年12月至2020年3月在潤達光伏任董事兼副總經理。

潤達光伏公告顯示，截至2020年末浦永華尚持有公司9.02%股權，位列第三大股東。隨著之後潤達光伏易主，浦永華未再出現在前十大股東名單中。