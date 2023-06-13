前台軍副司令憂「三海鉗形鎖台」：一旦開戰　台灣只能獨立作戰

六月以來，解放軍持續在台灣周邊海空域進行演練，前台灣空軍副司令針對近月解放軍空軍頻繁進出巴士海峽、宮古海峽及台灣海峽演練情況提出示警，憂慮形成「三海鎖台」鉗形封控態勢，「若開戰，台灣只能獨立作戰」。



綜合公開資料，6月8 日，37 架各型解放軍軍機飛入台灣防空識別區（ADIZ），從巴士海峽到台東部海域，同時，日本方面也公佈6月 7 日和 8 日，共有 17 架解放軍軍機，從宮古海峽進入太平洋。

日本防衛廳過去曾公布解放軍運8電子干擾機飛越宮古海峽。（日本防衛廳官網）

台灣空軍前副司令張延廷6月12 日對此表示，巴士海峽、宮古海峽及台灣海峽這「三海」剛好把台灣框起來，這就是「鉗形的封控」。「若中國與台灣爆發戰爭，美國、日本的馳援或戰略運補，都有相當大的困難度，台灣只能獨立作戰。」

2020年2月9日，解放軍機經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，並執行遠海長航訓練，台軍F-16戰機（左）則掛載實彈緊急升空伴飛。（台防部提供）

張延廷研判，解放軍重點會放在巴士海峽，因巴士海峽的架次比較多，這對台灣花蓮、台東外海的壓迫會相對緊張，同時從廣東出來的解放軍也因離相對比較近，壓迫感大，壓力也更高，宮古海峽則距離台灣比較遠，壓迫就相對較小。

張延廷認為，若解放軍的遼寧號、山東號，甚至是福建號成軍之後，都擺在花蓮、台東外海，那就形成了一個航母封鎖，一旦兩岸開戰，台灣很可能面臨被迫獨自奮戰的局面。