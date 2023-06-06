2024台灣大選｜兩岸已邁入「準統一」關係

中國國家主席習近平2019年首拋「兩制台灣方案」三年半載過去，縱然迄今未收到台灣的「回稿」，但在2024年台灣總統大選倒數7個月的此刻，台灣朝野三黨回應兩岸關係問題，台面上不約而同以「台海和平」、「維持現狀」作為政策訴求，已然為北京近年「促統」的努力做足了背書之功，也雙向確認了兩岸邁向「準統一」關係階段。



統一台灣毫無疑問是「中華民族偉大復興」最重要的一塊拼圖，一個未統一的中國如何偉大？談何復興？——這是北京戮力追求兩岸一統的基本思路，揉雜的不只是西方眼中狹隘的地緣政治利益，或解放軍得以瀕臨太平洋，而是承載中華民族再次偉大的歷史重量。既然統一的目標達成無懸念，勢在必行，和統與武統便只是途徑差異，但西方連同台灣卻多糾結於此，以俄烏戰爭為短鑑，憂慮戰爭是否爆發、何時爆發，渠等見武不見統，對於「中華民族偉大復興」的意義便只能見樹不見林。

鑲嵌在「中華民族偉大復興」脈絡裡的兩岸關係，從來是台灣歷屆大選內部的主要議題，但有別於以往，今屆台灣大選針對兩岸局勢的討論，不再是如何解構再重構彼此的政治分歧，而是朝向台海未來幾年要致力和平還是準備戰爭為主線。然而，當台灣政壇話語進入了兩岸和戰選擇的同時，等同於進入了北京劃設如何統一的情境：台灣是要和統還是武統？只是台灣眾黨派還沒有會意過來。

習近平曾在2019年1月宣誓「大陸與台灣必須統一，也必然統一」。（新華社）

換句話說，武的理解很好參透，北京對台動武，必然是回應外力干預、直接導致台灣脫離的現實，亦或是台灣拒統迎獨的必要手段，質言之，北京對台付諸武力必然是服務於統。至於台灣三黨現正熱議中的和平，其實也與統有關。北京對台之所以能夠兼納和，也必然是他日和平能有效服務於統一，而非服務於台灣各黨一廂情願的「維持現狀」。簡言之，台灣要的「和平的維持現狀」並不存在，在北京的語境底下，既要和，便只能是和統。

再就台灣朝野各派過往聚焦兩岸政治分歧的討論，或多或少還存有兩岸如何在異同中創造制度性互動的現實意涵，爾今橫亙在和戰之間，已不見是不是台獨引發台海戰爭，而是如何既要不統且不會發生戰爭，而這一套與北京政治邏輯存在矛盾的「不統不戰」，正是今屆三黨參選人迄今難以跨越並提出新解的主要困難。

隨着大陸領導人習近平早前不承諾放棄對台使用武力，不少輿論亦憂慮台灣被「武統」的後果。（資料圖片）

梳理台灣朝野黨派過往針對兩岸（台灣）未來定位主張，由獨到統，中間還過渡了一個「維持現狀」的選項，如今實際出現了新的變化，也是這般變化側面映證了台灣內部政治裡的兩岸矛盾，告別了獨，間接承認了兩岸關係的「準統一」狀態到來。

例如在蔡英文政府喊出「中華民國台灣」的同時，相當程度等同民進黨對「台灣共和國」主張的被動棄守，政治現實下，心不甘情不願地以「維持現狀」取代台獨。哪怕這類寄生中華民國的「獨台」主張，在北京眼中依舊與台獨無異，但民進黨人顯然別無選擇。

蔡英文2020年勝選後接受英媒「英國廣播公司」（BBC）的專訪，一席強調「中華民國台灣」已經是獨立國家的言論，引發大陸國台辦強烈措辭且具攤牌意味的警告。（台灣總統府提供）

至於原本就近似「獨台」主張的國民黨，本就以中華民國為其政治信仰中樞，雖無「寄生」問題，但自1949年以降，國民黨眾偏安的心跡沒有任何變化，等同獨台。而藍綠之外遊走的柯文哲陣營則在中美權力壓制的結構下，認定「維持現狀」是台灣唯一且不得已的選擇。於是乎，三黨歸宗沒有指向性的「維持現狀」，成為今屆台灣大選藍綠政黨意外的兩岸政策公約數。

從這個角度來看，這不啻是北京反獨促統的一大勝利，同時也在三黨歸宗毫無建樹的「維持現狀」後，象徵性的宣告反獨告一段落，舉凡政經軍的一切對台作為，皆只為促統服務。

1996年台灣首度舉辦總統直選，李登輝、連戰搭檔參選，引來北京文攻武嚇，台海危機升高，但在台灣內部輿論受刺激下，最終李登輝順利當選。（資料照片）

總的來說，過去台灣大選期間，台灣政黨與媒體屢愛羅列北京對台「武嚇」功績，甚至反諷「武嚇」反為民進黨帶來摧票效果，如今北京已然無懼各式環台軍事行動會否影響台灣大選，台灣政黨與媒體也不再單單以「中共又來對台武嚇了」簡單戲言，而是話題直接圍繞在武統周邊。這樣的變化代表的意義有二，一是台灣內部開始認真思慮起兩岸戰爭風險，二則接受了武統取代武嚇，意味認知統一已是眼皮子底下的事，不再遙不可及，台灣只不過還沒法坦率承認兩岸「準統一」關係現實已降。

相對北京對台統一有其路徑圖，不論時間點劃在2027年、2035年都是次要，反觀台灣朝野主要三黨回應台灣要和平的路徑圖卻是一片空白，唯有「維持現狀」的隻字片語，徒然緣木求魚，至於三黨猶在高談闊論台海和平，也或許只是台灣在承認兩岸「準統一」關係前最後的一記掙扎。