有片｜上海青浦3.1級地震　市民睡夢中驚醒：床在晃動聞響聲

據中國地震台網測定，今日（15日）1時39分，上海青浦區（北緯31.07度，東經121.09度）發生3.1級地震，震源深度8公里。受地震波及，浙江嘉興局部區域輕微有感。而事後，不少家住青浦區的市民紛紛在社交平台稱，感受到夜間發生地震，床明顯發生了震動。上海市地震局則指，地震不會造成嚴重影響，目前未接到人員傷亡和建築物損壞的報告。



據上海市地震局介紹，本次地震距人民廣場約40公里，根據區域構造特徵、歷史地震活動水平等判斷，不會對該市造成嚴重影響；綜合分析認為，該區域近期發生更大地震的可能性不大，目前未監測到餘震。截至目前，未接到人員傷亡和建築物損壞的報告。當局將繼續做好後續監測工作。

本次地震造成上海普遍有震感，松江區、青浦區、虹口區、奉賢區、浦東新區、閔行區、普陀區、嘉定區、徐匯區、楊浦區等地皆有輕微震感。據微博博主「脊梁in上海SH」發布的一段青浦地震實拍片段顯示，當時鏡頭明顯震動，但持續數秒後逐漸平緩下來。

鏡頭拍到地震一刻。（影片截圖）

由於地震發生在深夜，不少家住青浦區的市民紛紛表示，自己直接從睡夢中驚醒，並感覺到床鋪、衣櫃、檯燈在明顯晃動，甚至露台上的玻璃窗也發出抖動的響聲。不過也有許多人表示自己當時正在熟睡，什麼都沒感覺到。

網民點講：

以為是做夢，原來是真的

起身後能明顯感覺到有震動的感覺經過腳底，還以為自己沒站穩

半夜把我震醒，還擔心餘震，準備叫爸媽起床逃的心態

在震中，小區里和本地寶媽群裡好多人睡夢中被震醒，大概10倍於地鐵經過的震動

感覺非常清晰，坐的椅子整個震動，房子在晃，玻璃響，非常明顯的轟隆隆的聲音，頭暈

我以為誰撞到牆了，然後翻個身又睡著了

醒了才知道，朋友圈震感最強烈



上海青浦發生3.1級地震。（上海發布）

住在青浦新城區域的管先生表示，當時聲音很大，可以感覺到晃動，「晃了大概有6秒左右，震感明顯」。青浦區盈浦街道的鄭女士則表示，自己事發前被貓狗吠叫聲吵醒，當時還有點納悶，但沒過多久就聽到響聲，感覺「嗡嗡」地晃了一陣子。不過，她當時並沒往地震方面聯想，而是以為是出現其他事故。

而在處於震央的青浦區朱家角鎮新勝村，村黨總支書記陶根華透露，事發時他正在睡覺，被震醒後不久便接到鎮上相關部門的電話，讓他通知村兩委班子即刻趕到村委會。之後，他們進行排摸工作到早上6時半，未發現人員傷亡和建築物損壞，然而部分宅基外的圍牆上存在小裂縫，但他不確定是否今次地震所造成，至於村民情緒總體比較穩定。

另外，據市地震局介紹，​​在震央50公里範圍內，未曾發生過5.0級以上地震，即使有也未造成人員傷亡。而震級最大、時間最近的3.0級以上地震，是在1991年02月17日發生，地點剛好也在青浦，震級為3.0級，距震央4公里。