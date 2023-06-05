內地到底有多少青年人失業　這是一個非常緊要的問題

據中國國家統計局的數據，今年4月份，內地城鎮調查失業率為5.2%，其中16—24歲勞動力城鎮調查失業率為20.4%，25—59歲勞動力城鎮調查失業率為4.2%。這個數據中有兩個關注點，一個是16—24歲勞動力城鎮調查失業率首次超過20%，意味着每五個16—24歲城鎮青年中便有一個失業。另一個關注點是內地5.2%的城鎮調查失業率，僅比新冠疫情爆發之前的2019年11月5.0%的城鎮調查失業率略高一點。儘管內地一季度GDP按不變價格計算按年增長4.5%，反映出經濟復甦態勢，但從許多人的切身感受來看，就業情況不容樂觀，真實失業率估計更高。

在所有失業人群中，青年是其中一個重點。這是因為青年人獨有的特質，比如血氣旺、後顧之憂比較少、充滿激情、容易衝動、反抗精神強，使得若大批青年持續處於失業狀態，一旦積蓄耗盡，家庭無力資助，他們的不滿、憤怒往往會影響社會的穩定。這是近代以來世界範圍內許多社會衝突的內在誘因。

早在去年4月，內地16—24歲城鎮青年失業率為18.2%時，北京大學國家發展研究院教授盧鋒曾說，「我記得幾年前跟我的同事們為G20研究就業問題時，看到歐洲和一些新興經濟體的數據，年輕人失業率達到20%，我當時就覺得這太難以想象了」，「這是面臨多麼巨大的壓力會出現這樣的情況，現在中國也到了這個水平」。如今，一年過去了，內地16—24歲城鎮青年失業率已經升至20.4%，不能不引起重視。

在三年疫情的衝擊下，內地青年就業壓力增大，外賣騎手的人數不斷攀升。（Reuters）

現在內地社會面臨一個非常緊要的問題是，在整個青年群體中，到底有多少人失業？

日前，內地媒體《財經》旗下的「財經十一人」刊發了一篇文章《到底有多少青年人失業》。該文把16—40歲的人口視作青年，從三個領域進行了具有參考價值的初步估算：分析疫情三年（2020年到2022年）每年新增就業人數與應屆畢業生數量之差，可推算出1500餘萬新畢業生當年沒有找到工作；分析疫情三年A股上市公司平均員工數的減少和去年企業註銷率，大致推算2500萬青年遭遇失業；分析疫情三年因失業而返鄉的農民工群體中的青年人數佔比，可推算1400萬青年農民工失業返鄉。

該文基於這三個領域的測算，認為「疫情以來大約共新增了5400萬左右青年人失業人口」，但「不排除有相當部分經過一段時間又重新找到了工作，或者通過靈活就業形式，實現了再就業」，比如三年以來網約車司機、外賣騎手、快遞員等就業人群大規模激增，故仍有2500萬—3000萬青年失業。

應該說明的是，若無國家力量的支持，個體做失業人數的估算非常困難。該文所分析的三個領域，即應屆畢業生失業、在崗人員失業和青年農民工失業，其實存在一定程度的重合，若把他們疊加在一起，未必合乎實際。除此之外，目前內地到底新增多少靈活就業人員，非常難於統計。所以說，內地青年失業人數仍難判定。

不過，從許多人的切身感受來看，年輕人找不到合適工作的問題十分普遍，相當多的人都經歷降薪或裁員的困境。可以說，對於出生於中國改革開放之後的80後、90後、00後來說，過去三年是他們人生中首次遭遇大面積的經濟下行衝擊。本來，他們自出生以來，生活一天天改善，國家一天天發展，他們當中相當比例的人都會以為未來越來越好，但最近三年的遭遇，給他們上了一課：原來生活並非總是變得更好，原來經濟下行的衝擊如此殘酷。不論是年輕人「拜佛上香」現象的出現，還是「孔乙己文學」的熱議，根源都是內地年輕人的生存困境和精神壓力。

過去一年的內地社會，滴滴活躍司機的數量在持續增加。（視覺中國）

最近，內地一個新聞是滴滴司機的爆滿，但網約車用戶卻明顯減少了。2021年3月滴滴在內地的活躍司機數量為1300萬，但到了今年3月，已經增加到1900萬，短短兩年之間，新增活躍司機600萬。但與此同時，網約車用戶卻在減少，2022年網約車用戶比2021年少了近1600萬人。相信最近不少內地人都有聽到網約車司機群體的抱怨，比如「千萬不要來跑網約車」，「不要再來搶司機的飯碗」。

網約車司機本來是個門檻低、耗時間、缺乏社會保障的辛苦活，但如今在總體訂單明顯下降的同時，竟然有數百萬人湧入，去搶一杯所剩無幾的羹。這背後是整體就業形勢的困難。當經濟發展面臨困境時，優質工作崗位隨之減少，許多人便被迫向下兼容，去搶相對不太優質的工作，進而又會擠佔那些普通工薪階層，迫使後者再次向下兼容。這是一種浪費人才的內卷。

不久前內地作家餘華在回答「年輕人要不要脱下孔乙己的長衫」這一問題時說，內地一家文學雜誌《當代》今年要招6個編輯，結果有6000人報名，而且都是碩士或博士，但這個工作崗位放到20年前壓根就沒大學生看得上。餘華說他能理解年輕人的困境，因為他們的父母用一生勤勞把他們供養為大學生，結果許多人可能找到的工作只需中學畢業即可。

自1949年以來，內地曾經歷數次大規模失業潮，比如70年代大規模知青返城帶來的就業危機和90年代國企改革造成的「下崗潮」，但正如盧鋒所言，「均通過針對特定環境實施改革、逆周期宏觀調控和就業促進政策等得以較快化解」。像最近內地熱播的網劇《漫長的季節》，便反映出90年代國企改革過程中的職工下崗問題。這在當時對於那些經歷過計劃經濟或長期拿着「鐵飯碗」的人來說，無疑是很大沖擊，並不可避免會造成陣痛。但因為當時內地經濟正處於持續高速增長的周期，每年會創造大量的就業崗位，轉型過程中的陣痛便能以較快速度被化解。

現如今，在三年疫情和內外經濟環境的衝擊下，內地社會正面臨新一波大規模失業問題。《到底有多少青年人失業》一文寫道：「未來幾年將是改革開放以來就業形勢最嚴峻的時刻：既要消化過去三年的失業存量，又要面對城鎮就業需求達到歷史最高峰的事實，另一方面則供給面明顯收窄，就業矛盾比任何時候都突出……縱觀全球，最有創新活力的國家，都是那些青年人創業最積極的國家；一個有前途的社會，必然是年輕人在積極去創造和實現各種夢想的，而不是都在考編的路上。」挑戰已來臨，青年失業關乎社會穩定，當下內地亟需集思廣益，吸取改革開放以來的寶貴經驗，通過推動經濟快速健康發展來重建年輕人的熱情和希望。