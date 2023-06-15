防止「熹貴妃」扎堆？故宮新規月底施行　明確商拍直播等活動邊界

6月15日，北京故宮博物院官網發布《故宮博物院參觀須知》及《故宮博物院禁止攜帶物品目錄》，對商業拍攝、自媒體直播等行為進一步明確活動邊界，同時禁止具有運輸裝載功能的帶輪工具（車）進入，以更好保護遺產地建築，引導觀眾文明參觀遊覽。新規將於6月30日正式施行。



新規明確，未經故宮博物院允許，禁止進行各類表演、宣傳、採訪、社會調查、宗教活動、售賣商品或服務、商業性拍攝等非參觀遊覽活動。

禁止追逐嬉戲，大聲喧嘩，樂器演奏，音樂外放，長時間佔用公共設施及公共空間。禁止在展廳內開展自媒體直播、錄播等活動。禁止攜帶商用攝影、攝像器材，如滑軌、搖臂、反光板、落地式三腳架、穩定支架等。

同時，具有運輸裝載功能的帶輪工具，如野餐車、營地車、手拖車、帶座椅的行李箱、拖掛車等均不允許進入。滑板車、自動平衡車、自行車、輪滑、兒童三輪車等將進行規範管理，老幼病殘孕觀眾攜帶的輪椅、嬰兒車等代步工具等可以正常攜帶。

新規明確，對於影響公共安全、參觀秩序的行為，故宮有權勸阻和製止。情節嚴重者，將被納入「不文明遊客信息」並報文化和旅遊主管部門核查，一經形成旅遊「不文明行為記錄」，相應期限內將被禁止參觀等。

故宮世界遺產監測部高級工程師齊飛表示，聯合國教科文組織世界遺產中心評價故宮為「中華文明無價的歷史見證」。一切可能影響遺產安全的風險都需在保護管理的過程中加以防範。制定須知，是希望從源頭盡可能杜絕風險。

北京故宮博物院。（圖 / vcg）

故宮博物院開放管理處副處長張博輝表示，故宮博物院在日常的開放管理工作中，注重保護文物、古建及觀眾安全。近年來，故宮出現許多商業拍攝活動，不少拍攝團隊使用裝滿各種服裝道具的露營車在故宮內任意穿梭停留，長時間佔據公共空間和參觀通道。新規的施行，將進一步明確商業拍攝活動的邊界，維護良好參觀秩序，改善觀眾參觀體驗。