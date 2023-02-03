全面通關｜港澳跟團遊產品瀏覽上漲180%　港故宮、M+博物館皆熱門

國務院港澳事務辦公室周五（3日）發布《關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知》，內地與港澳人員往來於下周一（6日）零時起全面恢復，屆時經粵港陸路口岸出入境預約通關安排、通關人員限額取消，內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動亦恢復。據攜程數據顯示，通知發出後，以香港、澳門作目的地的搜索量瞬間激增逾3倍，連帶港澳跟團遊產品瀏覽亦上漲180%。



據《澎湃新聞》報道，攜程已第一時間上線過百條港澳團隊遊產品，包括半自助、私家團、自由行打包、目的地參團等多種品類。攜程團隊遊CEO江文表示，內地遊客向來是港澳客源市場的重要組成部分，現在赴港澳跟團遊及機+酒自由行的恢復，將進一步激發遊客對港澳旅遊的消費需求，並為赴港澳旅遊提供更便捷的方式。

內地與港澳人員往來將全面恢復，料刺激旅遊業。（澎湃新聞）

航班方面，據攜程統計，截至周三（1日），每周有近270班內地至香港直飛航班班次，始發地有26座城市，包括北京、上海、廣州、成都、福州、南京等。其中，合肥、無錫、南昌、溫州4個城市2月起重新復飛。就近7日成交平均票價而言，逾20%的香港直飛航線價格較2019年同期低，其中國泰航空從杭州和南京直飛香港的兩個航班價格，更比2019年打了超過7折。

其他平台方面，飛豬數據顯示，赴港澳機票搜索量瞬時增長逾2倍，近期赴港澳旅遊的熱門客源地包括上海、成都、北京、杭州、廈門等。同時，香港故宮文化博物館、迪士尼樂園度假區海洋公園、M+博物館，以及澳門大三巴牌坊、媽閣廟等，成為內地旅客關注和預訂的熱門景點，其中香港迪士尼樂園旗艦店訪問量瞬時增長6.5倍。

在去哪兒平台上，農曆新年期間，飛往香港的機票預訂量同比增長5.5倍，預訂量位列目的地第二名。而利好消息發布後，遊客第一時間搜索最多的內容是「香港酒店」，熱度上漲300%，「深圳去香港」、「香港美食」也分別上漲150%、133%。另外，馬蜂窩北極星攻略「香港經典必遊攻略」瀏覽量環比上升150%。

飛豬國際機票負責人嚴冬表示，新政策進一步推高了內地旅客的赴港澳旅遊意願，同時，隨著運力、旅遊供給的快速恢復，赴港澳旅遊意願也會迅速轉化為行動。飛豬將在近期聯合商家推出港澳目的地活動，為赴港澳的旅客提供最大的優惠和便利。去哪兒大數據研究院副院長郭樂春則分析，香港飛往國際的航班量大，機票價格相對便宜，成為內地旅客出境游的熱門中轉站，而核酸檢測要求取消後將更方便。