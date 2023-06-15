維權律師李和平攜妻女欲前往泰國　成都機場遭以國安為由攔截

本月9日，內地維權律師李和平攜妻女欲從四川成都搭機前往泰國，結果在天府機場遭邊檢警察以出境「可能危害國家安全」攔截。李和平的妻子王峭嶺表示，當局自今年4月起就升級了對他們的嚴密監控，期間房東砸窗、拆門，警員也一概不管。不過她沒有透露前往泰國的目的為何。



周三（14日），李和平的妻子王峭嶺在Twitter發布一段影片表示，6月9日上午9時，他們一家三口購買了去泰國的機票，但在成都天府國際機場T1航廈被攔截。當時，一名女警拿走了他們的護照和機票，讓他們在黃線外等候。

半小時後，一名警員宣讀了限制出境的通知，表示因為出境「可能危害國家安全」，根據入出境管理法第12條第5項，國務院相關部門決定暫不給他們出境。警員又說有問題的話就打電話給北京市公安局的韓警官，事後，王峭嶺依警員給的手機和室內電話號碼打過去，但語音提示為空號。

而在6月7日，王峭嶺在Twitter表示，今年4月14日起，當局便升級對他們的嚴密監控，期間房東砸窗、拆門，警員一概不管，買菜會友會被嚴看死守，維權更不用提，每周三就進不了城。她又透露，因為5日趕著兒子生日，全家來了成都，但6日傍晚正享受美食時，幫忙看家的侄子表示，房東帶人進了小院，把自來水井蓋打開關了水閘，截斷了水管，電也停了。

據早前報道，中國維權律師及其家屬面臨長期被逼迫搬遷的問題，自4月多名歐洲高官訪華後，當局加強施壓力道，部分房東甚至祭出拔電表、切斷燃氣供應等手段逼遷。5月14日，王峭嶺也在Twitter發布影片表示，房東帶了十多人闖入他們租屋處的小院，威脅他們若不搬走，房東便會「弄死」他。

同樣是「709大抓捕」時遭逮捕、判刑，後來獲釋的維權律師王全璋亦遭房東施壓，要求馬上搬離租屋處。4月底，王全璋妻子李文足在Twitter發布影片，稱房東找供電局的人來拔除租屋處電表，更切斷燃氣供應。