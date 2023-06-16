首條全系統採「中國標準」建設　印尼雅萬高鐵將於8月開通營運

作為中國高鐵走出國門「第一單」，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆的雅萬高鐵5月22日開始聯調聯試，此前有內媒報道指預計6月全線開通運營。



不過，據印尼《羅盤報》（Kompas）6月14日報道，雅萬高鐵將於今年（2023年）8月17日印尼第78個獨立日的隔天，8月18日開通營運。值得一提的是，印尼雅萬高鐵是首條全系統採「中國標準」建設的海外高鐵。



報道指出，印尼對華合作牽頭人、海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）6月9日在國會指出，雅萬高鐵稍後將展開時速300公里測試，邀請國會議員試乘。

印尼媒體稱，中印尼高鐵合資公司傳播部經理蒙蒂（Emir Monti）表示，公司正密切監測通過綜合檢測列車進行的各項測試和偵錯工作，並對測試過程中所獲所有參數進行內部評估，「目前，綜合檢測列車時速已超過220公里，創造了印度尼西亞鐵路交通的新歷史。」

2023年5月22日印尼動車組司機駕駛雅萬高鐵綜合檢測列車行駛在雅萬高鐵沿線。（新華社）

據內媒報道，雅萬高鐵興建是因印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）2014年11月訪中出席APEC峰會期間，乘坐了京津城際高鐵，高速、安全、舒適的中國高鐵給他留下了深刻印象。

佐科維多多當即決定，印尼也要修建自己的高鐵。2015年10月，中國、印尼便正式簽署協定，2016年1月舉行開工儀式，2018年6月正式開工。

工期時至2022年11月，雅萬高鐵順利完成首次試驗運行，2023年3月完成全線軌道鋪通，5月18日，雅萬高鐵全線實現「電通」。

2023年3月31日印尼雅加達雅萬高鐵哈利姆車站，工人鋪設雅萬高鐵全線最後一根鋼軌。（新華社）

雅萬高鐵是印尼和東南亞的首條高速鐵路，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長約142公里，最高設計時速350公里。這是「一帶一路」建設和中國、印尼兩國務實合作的標誌性專案，也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設專案，全線採用中國技術、中國標準。建成通車後，兩地間的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。

《澎湃新聞》5月24日曾報道，雅萬高鐵目前工程建設進展順利，路基、橋涵、隧道等土建工程全部完成，軌道、四電工程基本完成，運營準備工作有序開展。聯調聯試結束後，還要進行運行試驗和安全評估，以上環節完成後將開通運營。

據中國鐵路國際有限公司相關負責人說法，聯調聯試是在高速鐵路開通前進行的嚴格試驗檢測和設備調整優化，以確保動車組列車安全平穩運行。